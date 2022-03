Jada Pinkett Smith, dopo il caos degli Oscar 2022, dichiara che è "la stagione della guarigione"

Jada Pinkett Smith, dopo il caos suscitato dallo schiaffo che suo marito Will ha dato a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022, non ha affrontato direttamente la situazione, condividendo invece un post piuttosto criptico sui social media.

Nelle ultime ore il vincitore del premio Oscar per il film Una famiglia vincente ha condiviso le sue scuse per quello che ha descritto come un errore e un gesto ingiustificato, tuttavia per ora l'Academy non ha ancora annunciato se sanzionerà in qualche modo Smith per l'aggressione.

Jada Pinkett Smith ha scritto semplicemente: "È la stagione della guarigione e io sono pronta".

Le parole dell'attrice arrivano online a poche ore da quelle del marito con cui rivolgeva le proprie scuse a Chris Rock, all'Academy, alle persone presenti in sala durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 e agli spettatori.

La complicata situazione è stata scatenata da una battuta di Chris Rock considerata offensiva da Will Smith. Il comico aveva infatti detto, rivolgendosi all'attrice: "Jada non vedo l'ora di vederti in G.I. Jane 2", facendo riferimento alla sua testa rasata come a un membro delle forze armate. Rock, a quanto sembra dalle notizie emerse online, non sapeva che l'attrice soffrisse di alopecia, perdendo così i capelli, e ha solo fatto una battuta sul suo look determinato.

L'attrice ha però parlato spesso della sua situazione medica, condividendo con i follower l'evoluzione della sua situazione e non nascondendo anche i momenti difficili. Alcuni giorni fa, su TikTok, Jada sembrava aver trovato un approccio positivo alla situazione dichiarando: "Non mi interessa nulla di quello che pensa la gente della mia testa calva. Sapete cosa? Io la amo".