Jackie Lane è morta a 79 anni, era stata una delle prime companion in Doctor Who

L'attrice Jackie Lane è morta all'età di 79 anni, era famosa in tutto il mondo per essere stata una delle prime companion nella serie Doctor Who.

Jackie Lane è morta all'età di 79 anni, l'attrice è stata l'interprete di una delle prime companion apparse nella serie cult Doctor Who.

La pagina Twitter dello show britannico ha annunciato la triste notizia scrivendo online: "Siamo rattristati nell'apprendere la notizia che Jackie Lane è morta, ha interpretato la companion del Primo Dottore, Dodo Chaplet".

Jackie Lane era entrata a far parte del cast di Doctor Who nel 1966 insieme a William Hartnell. L'attrice era poi tornata sul set in occasione del cinquantesimo anniversario della serie.

Il personaggio di Dodo aveva debuttato nella terza stagione e i fan, purtroppo, non possono rivedere tutte le sue avventure perché il materiale originale è andato distrutto e non era stato conservato nell'archivio della BBC. Jackie Lane aveva infatti recitato in 19 puntate, di cui solo 11 sono state "salvate".

L'attrice, dopo la sua esperienza nello show, ha lavorato anche come agente e ha avuto tra i suoi clienti Tom Baker, poi diventato il Quarto Dottore.

Jackie, prima di entrare nell'universo di Doctor Who, aveva lavorato per alcune produzione radiofoniche della BBC e in progetti televisivi come la soap opera Compact.