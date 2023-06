Doctor Who: la sveglia a forma di Tardis in grado di proiettare l’orario sul soffitto è in offerta su Amazon

La sveglia a forma di Tardis del Doctor Who è in sconto su Amazon; non lasciatevi scappare l'occasione di acquistare un gadget unico nel suo genere.

Su Amazon la sveglia a forma di Tardis in grado di proiettare l'ora attuale su muro e soffitto è in offerta. Sul sito trovate questo gadget imperdibile a 22.52€, con uno sconto del 17% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, stiamo parlando di una sveglia digitale che riproduce alla perfezione le fattezze del leggendario Tardis guidato nottetempo dal Doctor Who. Oltre a riprodurre i suoni caratteristici di questo mezzo temporale, la sveglia proietta anche l'ora esatta su muro e soffitti.

Doctor Who: Indira Varma farà parte del cast della prossima stagione

Cos'aspettate a recuperare un gadget come questo? Obbligatorio sia per i fan di sempre del Doctor Who che per tutte le nuove leve, e perfetto memorandum delle bellissime storie che da sempre tratteggiano la vita del Dottore.