Jackass Forever, nuova data di uscita: l'annuncio di Johnny Knoxville (VIDEO)

Quando uscirà al cinema Jackass Forever, il quarto e ultimo film della saga con protagonisti Johnny Knoxville e soci? La nuova data di uscita è il 4 febbraio 2022, almeno stando a quanto ha svelato l'attore in questo nuovo video.

Nei giorni scorsi Paramount Pictures ha annunciato dei nuovi spostamenti di date di uscita per alcuni dei suoi film, come Mission: Impossible 7 e Top: Gun Maverick.

Adesso però pare che anche un altro film avrà lo stesso destino: Jackass Forever, il prossimo capitolo della saga comedy slapstick portata sullo schermo dal gruppo di spericolati guidato da Johnny Knoxville, che in un nuovo video ci fa sapere esattamente quando uscirà adesso il film.

"A causa del COVID abbiamo deciso di posticipare l'uscita di #JackassForever al 4 febbraio 2022. Ci vediamo lì! P.S. sì, sono di nuovo castano!" scrive nella caption l'attore, mentre nel filmato lo vediamo arrampicarsi e modificare con una bomboletta spray la scritta su un cartellone del film.

Jackass Forever è un altro di quei film che, sia per la pandemia, sia per i problemi legali con Bam Margera - che dopo il suo licenziamento dal progetto ha deciso di far causa alla produzione -, non ha avuto esattamente vita facile finora. Ma sembra che adesso, salvo ulteriori spostamenti per via della situazione sanitaria, potremo finalmente vedere il risultato finale sul grande schermo.