Jack O’Connell in divisa: le prime foto dal set di A Quiet Place 3 svelano il suo ruolo

Le riprese di A Quiet Place: Part III sono iniziate ufficialmente a New York e i primi scatti rubati mostrano Jack O'Connell con l'uniforme della Guardia Nazionale. Il franchise da quasi un miliardo di dollari si prepara al capitolo che riprenderà la storia della famiglia Abbott.

Le foto trapelate dal set di A Quiet Place: Part III mostrano l'attore di I Peccatori, Jack O'Connell, mentre riceve istruzioni dal regista. La sua divisa militare suggerisce un ruolo attivo delle forze superstiti nel caos sonoro che ha distrutto la civiltà.

Una New York spettrale per il nuovo capitolo

Non c'è due senza tre, e i numeri danno ragione a Paramount. Dopo il successo del prequel Day One, che ha polverizzato i record della serie al debutto, la produzione è tornata nel vivo della linea temporale originale. Krasinski ha dato il via ai lavori il 10 maggio con un secco "Here. We. Go!" sui social.

Il film di A Quiet Place: Part III uscirà nelle sale il 30 luglio 2027. Jack O'Connell non è l'unica novità di peso in un cast che sta diventando stellare. Torna Cillian Murphy, già visto nel secondo capitolo, affiancato da Jason Clarke e Katy O'Brian.

La trama ripartirà esattamente da dove avevamo lasciato gli Abbott: reduci dalla tragedia, fuori dalla zona sicura e finalmente consapevoli di avere un'arma per contrattaccare i predatori alieni. Il prequel ci aveva spiegato l'arrivo dei meteoriti, ma qui si torna alla sopravvivenza nuda e cruda contro mostri e, soprattutto, contro gli altri umani.

Il destino della famiglia Abbott

Le riprese nella Grande Mela promettono un'atmosfera diversa rispetto ai boschi del primo film. Con oltre 900 milioni di incassi globali già messi in cassaforte, questo quarto film (contando lo spin-off) porterà quasi certamente il franchise a superare la soglia del miliardo.

Jack O'Connell vestito da soldato apre scenari interessanti sulla gestione dell'emergenza da parte dello Stato, o di quello che ne resta. Krasinski sembra voler scavare più a fondo nel lato sci-fi della vicenda, senza però mollare la tensione horror che ha reso celebre la saga.

Non sappiamo se questo sarà l'ultimo atto. La scoperta del punto debole degli alieni ha cambiato le carte in tavola, ma la strada per la riconquista del mondo è ancora lunga. Oltre ai mostri ciechi che cacciano al minimo rumore, la minaccia ora arriva anche dalle fazioni di sopravvissuti, spesso più letali delle creature stesse.

Le prossime settimane di riprese a New York sveleranno probabilmente altri dettagli su come il personaggio di O'Connell si incastrerà nel viaggio degli Abbott. Per ora, l'unica certezza è che il silenzio tornerà a essere l'unico modo per restare vivi, almeno fino all'estate del 2027.