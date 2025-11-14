Danny Boyle torna alla regia con Ink, ecco Jack O'Connell nella prima foto del film

Il regista porterà nelle sale cinematografiche la storia dell'ex direttore di The Sun e nel cast del progetto ci sono anche Claire Foy e Guy Pearce.

Danny Boyle è tornato alla regia con Ink e online è stata condivisa la prima foto ufficiale che ritrae Jack O'Connell nella parte di Larry Lamb, l'ex direttore di The Sun.

Il progetto è una co-produzione tra Studiocanal, Media Res e House Productions ed è stato presentato ai potenziali distributori e finanziatori durante l'American Film Market.

Cosa racconterà il film

Nel cast di Ink ci saranno inoltre Guy Pearce nella parte di Rupert Murdoch e Claire Foy.

Il film diretto da Danny Boyle è un adattamento dello spettacolo teatrale firmato da James Graham, autore anche della sceneggiatura.

Jack O'Connell nel film Ink

Le riprese sono attualmente in corso e sullo schermo si racconterà la storia di un gruppo di visionari ed emarginati che avevano in mente un nuovo tipo di informazione, in grado di dare alle persone ciò che vogliono e che avrebbe cambiato l'aspetto del mondo in cui viviamo attualmente.

L'assunzione di Lamb per occuparsi di The Sun ha poi portato a una forte rivalità con The Mirror, conducendo all'ascesa dei tabloid britannici.

Il team al lavoro sul progetto

Danny Boyle, oltre a essere regista del film, ne è il produttore collaborando con Tessa Ross (con cui aveva realizzato The Millionaire), e Michael Ellenberg.

Media Res aveva ottenuto i diritti per lo spettacolo teatrale di Graham che era stato diretto da Rupert Goold, mentre Studiocanal finanzierà il lungometraggio e si occuperà della distribuzione nelle sale britanniche, francesi, tedesche, polacche, in Benelux, in Australia e Nuova Zelanda.

Il filmmaker ha recentemente collaborato con O'Connell in occasione del film 28 Anni Dopo ed è rimasto talmente colpito dalla sua interpretazione che ha deciso di rendere il personaggio uno dei protagonisti del sequel 28 Years later: The bone temple, in arrivo a gennaio e che continuerà la storia iniziata con 28 giorni dopo (di cui potete leggere la nostra recensione).