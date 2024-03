Jack O'Connell parla della possibilità di interpretare il prossimo James Bond: 'Mi vogliono? Bene, parliamone'

Dopo la fine dei 15 anni di Daniel Craig nel ruolo di James Bond nel 2021, i fan del franchise sono ansiosi di scoprire chi sarà il prossimo a ricoprire l'iconico ruolo. Molti nomi importanti sono stati accostati al possibile prossimo 007. Alcuni attori hanno spiegato perché non sono adatti al ruolo, altri hanno raccontato di alcuni provini andati male e altri ancora si sono messi in gioco.

Un attore il cui nome è stato fatto dai fan è Jack O'Connell, che ha recentemente interpretato Peter Collins in Ferrari. L'attore sta attualmente promuovendo il suo prossimo film, Back to Black, il biopic su Amy Winehouse con Marisa Abela nel ruolo della cantante scomparsa. Durante una chiacchierata con Total Film, O'Connell ha parlato della possibilità di interpretare Bond.

"Voglio dire, se mi capitasse una cosa del genere, certo. La tratterei allo stesso modo degli altri progetti: lo leggerei, vedrei chi lo dirige. Mi vogliono? Bene. La sceneggiatura è interessante? Allora va bene. Ok, allora parliamone", ha spiegato O'Connell.

"Non è una cosa che mi fa storcere il naso. Sono sicuro che c'è una lista lunghissima. Sono sicuro che quella lista è altamente competitiva e che ci sono attori fenomenali che vengono presi in considerazione. Se mi troverò da qualche parte in quella lista, sarà fantastico. Ma, ancora una volta, molte di queste cose - come accade spesso in questo settore - non dipendono da me. Bisogna solo adattarsi alle situazioni", ha concluso l'attore di L'amante di Lady Chatterley.

Chi sarà il prossimo James Bond?

L'ultimo aggiornamento della produttrice Barbara Broccoli sul casting di Bond è stato deludente. Parlando con Deadline, Broccoli ha confessato: "Non c'è nulla che possa dirvi sul prossimo film di Bond... Non c'è ancora nulla".

"Può essere di qualsiasi etnia, ma sarà un maschio", ha detto Broccoli in precedenza in un'altra intervista. "Credo che dovremmo creare nuovi personaggi per le donne - personaggi femminili forti. Non sono particolarmente interessato a prendere un personaggio maschile e farlo interpretare a una donna. Penso che le donne siano molto più interessanti di così". Tra gli attori che potrebbero interpretare l'iconico agente segreto sono stati fatti anche i nomi di Jacob Elordi e di Aaron Taylor-Johnson.