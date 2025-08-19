Una coppia da Oscar per il film su Rupert Murdoch: dirige Danny Boyle, Guy Pearce protagonista?

Danny Boyle sembra aver deciso che il suo prossimo film sarà dedicato alla storia di Rupert Murdoch, un progetto biografico intitolato Ink.

A interpretare il miliardario sul grande schermo dovrebbe essere il candidato al premio Oscar Guy Pearce e il cast sta rapidamente prendendo forma.

I protagonisti del film

Il biopic sarà prodotto da Studiocanal e seguirà la nascita dell'impero guidato da Rupert Murdoch. Guy Pearce sembra sia stato scelto dal regista Danny Boyle per il ruolo del protagonista, mentre Jack O'Connell dovrebbe avere la parte di Larry Lamb, assunto dal fondatore di NewsCorp nel 1969 per guidare The Sun.

The Brutalist: un'immagine di Guy Pearce

Il filmmaker ha recentemente collaborato con O'Connell in occasione del film 28 Anni Dopo ed è rimasto talmente colpito dalla sua interpretazione che ha deciso di rendere il personaggio uno dei protagonisti del sequel 28 Years later: The bone temple, in arrivo a gennaio e che continuerà la storia iniziata con 28 giorni dopo

Cosa racconterà Ink

Il film è tratto dallo spettacolo teatrale scritto da James Graham, che si occuperà anche della sceneggiatura dell'adattamento per il grande schermo.

In Ink si racconterà la storia di un gruppo di visionari ed emarginati che hanno avuto un'idea per un nuovo tipo di informazione che avrebbe dato alle persone ciò che volevano. Le loro idee hanno quindi cambiato il volto dell'informazione, delineando la realtà dei media in cui viviamo oggi. L'assunzione di Lamb per occuparsi di The Sun ha poi portato a una forte rivalità con The Mirror, conducendo all'ascesa dei tabloid britannici.

Nel team della produzione dovrebbero esserci anche Tessa Ross, con cui Boyle aveva realizzato Slumdog Millionaire, Tracey Seaward e Tonia Davis.

Studiocanal si occuperà di finanziare il film e della distribuzione nel Regno Unito, Francia, Germania, Polonia e altri territori.

Le riprese dovrebbero iniziare nel mese di ottobre.