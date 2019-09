Jack Black: con la sua Naruto Run, corre attraverso le scene cult dei film! (VIDEO)

L'esilarante Jack Black ha condiviso un divertente video in cui simula la Naruto Run nelle scene di film leggendari.

L'attore ha realizzato questo video unico nel suo genere, in cui corre con lo stile del famoso personaggio del manga Naruto ma in scenari molto diversi. Jack Black ha infatti pensato bene di correre in scene di film iconici, come Jurassic Park, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Avengers: Endgame e lo stesso Naruto.

Nel frame finale del video, Jack Black corre nell'Area 51, luogo popolare negli ultimi giorni proprio per un evento dedicato alla Naruto Run. Infatti, sui social si è diffuso l'invito a invadere la famosa e misteriosa area correndo dentro nello stile di Naruto, in modo che nessuno potesse fermare l'invasione. Il tutto è nato da un semplice scherzo condiviso su Facebook, fino a diventare un evento con milioni di partecipanti. Il giorno fatidico, però, è stato un flop, come spiega la CNN, raccontando che delle quasi tremila persone accorse nella piccola cittadina di Rachel in Nevada, solo poche si sono apprestate all'invasione dell'Area 51 per paura delle possibili ripercussioni legali che avrebbe causato.

A vincere su tutti è Jack Black, con questo video divertente e ipnotico, creato grazie alla sua geniale comicità. Rivedremo presto l'attore in Jumanji: The Next Level, dove tornerà al fianco di Dwayne Johnson e Karen Gillian.