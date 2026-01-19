Italo vi invita al cinema: ecco come vincere 500 biglietti per il nuovo film di Gabriele Muccino

Italo rende omaggio al grande cinema italiano con un'iniziativa che piacerà molto a tutti i cinefili in viaggio: in occasione della Giornata Mondiale del Cinema italiano, in programma domani, martedì 20 gennaio, l'azienda ferroviaria metterà in palio 500 biglietti.

L'iniziativa sosterrà l'uscita dell'ultimo film di Gabriele Muccino, nelle sale italiane dal 29 gennaio con il suo ultimo film, Le Cose non Dette, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Lotus production con Rai Cinema e Asa Nisi Masa.

Come vincere i biglietti per vedere Le cose non dette?

Attraverso la piattaforma Italo RedCarpet, i viaggiatori Italo potranno partecipare ad un concorso e vincere 500 Buoni Cinema Stardust® (validi nel weekend di uscita del film presso i cinema della rete Stardust® presenti su tutto il territorio italiano).

A partire dalla mezzanotte del 20 gennaio sulla piattaforma sarà disponibile una pagina dedicata all'iniziativa su cui cliccare per vincere i biglietti e recarsi al cinema.

Il concorso si inserisce nel più ampio progetto di promozione della cultura e dello spettacolo di Italo attraverso Italo RedCarpet, la piattaforma realizzata in collaborazione con l'agenzia di entertainment marketing QMI che, tramite contest e mini-games, regala a coloro che si iscrivono esperienze esclusive di cinema, ma anche di musica e arte su tutto il territorio italiano.

Oltre ai Buoni Cinema Stardust® - la prima e la più estesa rete di cinema del nostro Paese distribuiti in tutto il territorio italiano, gestita da QMI - gli iscritti possono vincere anche premi quali Gift Card Italo e Punti Italo Più.

Miriam Leone e Stefano Accorsi nel cast de Le cose non dette

Ambientato tra Roma e il Marocco, Le cose non dette segue le vicende di Carlo ed Elisa, una coppia in crisi che, in cerca di cambiamento, decide di intraprendere un viaggio insieme agli amici di sempre, Anna e Paolo e alla figlia adolescente.

Tra tensioni irrisolte, segreti e ambiguità, la vacanza metterà in discussione equilibri, certezze, rivelando quanto i rapporti tra i personaggi siano fragili e precari.

Il film vede recitare nel cast Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. Un atteso appuntamento cinematografico al quale i primi 500 utenti che accederanno a Italo RedCarpet potranno partecipare gratuitamente.