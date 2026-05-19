Italian Global Series 2026: date, ospiti e anteprime del festival tra Rimini e Riccione

Torna in estate il festival internazionale dedicato alle serie TV: annunciati ospiti, premi e anteprime con grandi nomi, da Hollywood alla serialità italiana.

Dal 3 all'11 luglio 2026 torna tra Rimini e Riccione l'Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alla serialità televisiva italiana e internazionale. Quello in cui, per capirci, un anno fa fu presentato in anteprima Sandokan con Can Yaman.

L'evento, organizzato da APA (Associazione Produttori Audiovisivi), è stato presentato ieri a Cannes con le prime anticipazioni su ospiti, premi e titoli in programma. La seconda edizione punta a consolidare il ruolo dell'Italia come hub della serialità globale, con incontri, anteprime e grandi nomi del cinema e della TV.

Da Lost a Star Trek: gli ospiti più attesi

Tom Clancy's Jack Ryan: John Krasinski in una scena

Tra i protagonisti annunciati spiccano alcuni volti noti della serialità internazionale. Carlton Cuse, storico showrunner di serie come Lost e Jack Ryan, sarà tra gli ospiti principali del festival con l'incontro "Lost in Fellini", insieme al premio Oscar John Ridley (12 anni schiavo, American Crime).

Attesi anche Robert Powell, che celebrerà i 50 anni di Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, e Jeri Ryan, celebre per il suo ruolo in Star Trek Voyager, protagonista di un incontro dedicato ai nuovi modelli femminili nella fantascienza e nella serialità contemporanea.

Previsti inoltre gli interventi di John Hannah, Bertie Carvel e Stefania Spampinato.

Le serie e le anteprime annunciate

I casi di Teresa Battaglia - Ninfa dormiente: Elena Sofia Ricci è la protagonista

Il festival ospiterà una selezione di serie internazionali e nuove produzioni in anteprima. Tra i titoli della sezione Drama figurano I casi di Teresa Battaglia - Figlia della cenere, con Elena Sofia Ricci, e la coproduzione britannico-spagnola Benidorm Is Murder, con John Hannah.

Nella sezione Limited Series saranno presentate:

One of Us con Raoul Bova

The Widow Killer

Laura's Treatments

El Homenaje / The Tribute con Elsa Pataky e Manu Ríos

Per la sezione Comedy prevista Una piccola formalità, diretta da Davide Marengo con Pilar Fogliati, Alessio Boni e Lorenzo Richelmy.

Le produzioni italiane all'Italian Showcase

Carlo Massarini e massimiliano Gallo in Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso

Spazio anche alle produzioni italiane della prossima stagione televisiva con la sezione Italian Showcase. Tra i titoli annunciati:

Supermarket (Prime Video) diretta dal collettivo Il Terzo Segreto di Satira

La famiglia Panini - L'avventura delle figurine con Serena Rossi

Una finestra vista lago di Marco Pontecorvo con Antonio Folletto

L'ombra dei Manetti Bros.

Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso 3 con Massimiliano Gallo

Premi e riconoscimenti

Gloria . Il ritorno: Sabrina Ferilli in una foto

Durante il festival verranno assegnati i Premi Maximo, dedicati alle migliori serie nelle categorie Drama, Comedy e Limited Series. Gli Excellence Award 2026 andranno a grandi nomi della scena internazionale e italiana, tra cui Robert Powell, Carlton Cuse, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, Francesco Piccolo e il produttore Roberto Sessa.

Quando e dove si svolge il festival

L'Italian Global Series 2026 si terrà dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione, coinvolgendo alcuni dei principali spazi culturali e teatrali delle due città, tra cui il Cinema Fulgor, il Teatro Galli, il Teatro degli Atti, il PalaRiccione e l'Arena di Piazzale Ceccarini.

L'obiettivo della manifestazione è rafforzare il dialogo tra industria audiovisiva italiana e internazionale, valorizzando il territorio e consolidando il ruolo dell'Italia nella produzione seriale globale.