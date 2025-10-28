IT: Welcome to Derry, l'easter egg di Batman nel primo episodio che forse vi è sfuggito

Andy Muschietti ha inserito un particolare rimando al personaggio DC nel primo episodio della nuova serie tratta da Stephen King, una conferma che è ancora il regista di The Brave and The Bold?

Il primo episodio della serie IT: Welcome to Derry è finalmente arrivato su Sky e in streaming in esclusiva su NOW e oltre a contenere numerosi riferimenti all'ampio universo creato dal romanzo di Stephen King, questo ha anche visto l'inclusione di un ingegnoso easter egg dedicato a Batman.

Ovviamente non proseguite con le lettura dell'articolo in quanto contiene leggeri SPOILER della prima puntata dello show, che amplia il franchise horror iniziato con i due adattamenti di Andy Muschietti usciti nel 2017 e 2019.

Muschietti, che è ancora legato come regista al film The Brave and The Bold per i DC Studios, ha diretto la premiere della serie e ha potuto aggiungere un piccolo omaggio al Cavaliere Oscuro con una scena in cui Teddy (Mikkal Karim-Fidler) legge il numero 298 di Detective Comics, che vede il debutto nei fumetti del villain Clayface.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Andy Muschietti è ancora il regista del nuovo Batman?

L'easter-egg è sia un omaggio all'iconico eroe della DC Comics che Muschietti (ri)presenterà in The Brave and The Bold (ammesso che non faccia il suo debutto nel DCU prima di allora), sia a un certo altro cattivo mutaforma che presto diventerà fin troppo familiare al giovane Teddy.

Ci sono state molte speculazioni sul fatto che Muschietti possa aver abbandonato The Brave and The Bold, e mentre James Gunn ha confermato che il progetto ha subito alcuni cambiamenti significativi da quando è stato annunciato per la prima volta, il regista ha recentemente chiarito che è ancora molto coinvolto nel progetto, anche se per il momento non può ancora parlare del film in modo approfondito.

"L'intenzione è quella", ha risposto quando gli è stato chiesto se dirigerà ancora il film. "Ma non possiamo parlarne. Dobbiamo aspettare qualche mese prima di poter iniziare a parlarne... ecco, ho già rovinato tutto!".

IT: Welcome To Derry, un gruppo di giovani interpreti in una scena

I consigli del cast di IT: Welcome to Derry per Halloween

In occasione dell'intervista realizzata dal nostro Andrea Bedeschi, il cast della serie ha rivelato le proprie preferenze cinematografiche per l'imminente notte delle streghe, prevista per venerdì prossimo.

Barbara Muschietti ha confessato: "Guardiamo un sacco di horror italiani. Dario Argento è qualcosa che amiamo!". Chris Chalk invece ha consigliato titoli conosciuti e una sorpresa cult: "I preferiti della stagione: The Strangers, Blair Witch Project. Poi una commedia: Il principe cerca moglie! Ma non colpisce più come una volta. Ma c'è sempre una commedia. Oh, e mia moglie [guarda] sempre Nightmare Before Christmas. Quando comincia la stagione è sempre in tv".

Stephen Rider ha svelato che le sue preferenze sono "Freddy Krueger, qualsiasi cosa. Amo The Conjuring! Non ho ancora visto Weapons ma ho sentito che è grandioso" prima di ricordare anche I Peccatori di Ryan Coogler. Meno audace in tema horror è Taylour Paige: "Ho paura, arrivo al massimo a Hocus Pocus. Sono più da Tutti insieme appassionatamente, Eva contro Eva, 8 e ½, i film calorosi. Niente horror per me!".