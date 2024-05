It Ends with Us – Siamo noi a dire basta, Blake Lively è divisa tra due amori nel primo trailer del film

Il 21 agosto arriverà nelle sale cinematografiche il film It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, tratto dall'omonimo romanzo, ecco il trailer.

Il romanzo di Colleen Hoover intitolato It Ends With Us - Siamo noi a dire basta arriverà nelle sale italiane il 21 agosto e online è stato condiviso il trailer del film diretto da Justin Baldoni con star Blake Lively.

Il video condiviso introduce la protagonista e mostra i primi dettagli del suo legame con due uomini molto diversi di cui si innamora, mettendola in difficoltà e anche in pericolo.

Cosa racconta il film

It Ends with Us - Siamo noi a dire basta è un progetto prodotto da Sony Pictures ed è stato diretto e interpretato da Justin Baldoni (Jane The Virgin, A un metro da te) con la sceneggiatura di Christy Hall.

Al centro della trama c'è Lily (Blake Lively), che lascia una piccola città per trasferirsi a Boston e inseguire il suo sogno: aprire una sua attività. Dopo aver superato un'infanzia complicata, Lily scoprirà una determinazione e una forza che le consentiranno di affrontare le numerose difficoltà sulla sua strada.

Gli interpreti

Nel cast ci sono inoltre Jenny Slate (Everything Everywhere All at Once), Brandon Sklenar (1923), Isabela Ferrer (Fire Burning), Amy Morton (Chicago P.D.), Hasan Minhaj (Fidanzata in affitto), Alex Neustaedter (American Rust - Ruggine americana) e Kevin McKidd (Grey's Anatomy).

It Ends with Us - Siamo noi a dire basta sarà nelle sale italiane dal 21 agosto prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.