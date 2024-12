It Ends with Us, il caso di molestie: Ryan Reynolds aveva avvisato Blake Lively mesi fa. Cosa sa l'attore?

La controversia attorno a It Ends With Us si arricchisce di nuovi dettagli: secondo quanto riportato, Ryan Reynolds avrebbe bloccato Justin Baldoni sui social media mesi prima che la moglie Blake Lively denunciasse il regista e co-protagonista per molestie sessuali, avvisandola ed esortandola di fare lo stesso. Come mai?

La faida social prima delle accuse di Blake Lively*

Fonti vicine all'accaduto rivelano che Baldoni scoprì il blocco di Ryan Reynolds a maggio, preoccupandosi che anche Lively potesse seguire l'esempio. "Voglio solo che abbiate un piano se lo fa anche lei quando il film esce," avrebbe scritto Baldoni al suo agente in una conversazione di messaggi trapelati.

Una scena di It Ends with Us

La situazione ha raggiunto un punto di rottura quando Lively ha accusato Baldoni di molestie sessuali. Secondo la denuncia, l'attrice si sarebbe sentita così a disagio da richiedere una riunione plenaria sul set. Durante l'incontro, Lively avrebbe posto diverse condizioni, tra cui la richiesta di smettere di mostrarle immagini o video di donne nude, non parlare più della sua passata "dipendenza dal porno" o delle sue esperienze sessuali, evitare riferimenti ai genitali del cast o domande sul suo peso e sul padre defunto e infine non aggiungere scene di sesso o climax al di fuori della sceneggiatura pre-approvata.

L'avvocato di Baldoni ha risposto definendo le accuse "categoricamente false", accusando Lively di condurre una campagna mediatica per danneggiare la reputazione del regista e attore. Questo episodio segna un altro capitolo turbolento per It Ends With Us, una produzione già segnata da tensioni dietro le quinte. Mentre Baldoni e la sua società di produzione Wayfarer Studios affrontano accuse pesanti, Reynolds sembra aver preso le distanze molto prima dell'esplosione pubblica del caso, alimentando speculazioni sui retroscena di Hollywood.

Lively, nel frattempo, ha rilasciato una dichiarazione al New York Times, sottolineando il suo desiderio di "svelare il sipario su tattiche di ritorsione" che, a suo dire, mirano a danneggiare chi denuncia comportamenti scorretti. E ora?

Con questa denuncia e la crescente attenzione mediatica, il futuro di Baldoni e delle sue collaborazioni a Hollywood appare incerto. Anche il rapporto tra gli attori coinvolti e il progetto potrebbe avere ripercussioni durature sull'industria cinematografica.