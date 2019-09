It: Capitolo 2: i curiosi oggetti portati via dal set dal regista e dal cast

Il regista e alcuni attori del cast di It: Capitolo 2 hanno portato via alcuni oggetti dal set come ricordo del periodo delle riprese.

Gli attori di It: Capitolo 2 hanno svelato gli oggetti che hanno portato via (o lasciato, addirittura) dal set, per ricordo. In alcuni casi si tratta di souvenir davvero curiosi.

Non è la prima volta che qualche attore si porta come ricordo qualche souvenir dal set. Anche gli attori di It: Capitolo 2 non sono stati da meno e durante una delle interviste rilasciate a Cinema Blend in occasione dell'uscita in sala del film, tratto dal romanzo cult di Stephen King, hanno letteralmente vuotato il sacco. Primo fra tutti il regista Andy Muschietti, seguito a ruota dagli attori che hanno impersonato da ragazzini il Club dei perdenti: Jack Dylan Grazer (Eddie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Martell (Bill) e Chosen Jacobs (Mike). Mentre Jessica Chastain ha rivelato qualcosa di molto più particolare.

It: Capitolo 2, Pennywise in una delle prime immagini del film

In realtà il regista di It: Capitolo 2, Andy Muschietti, non ha preso nessun oggetto, bensì gli è stato regalato. Un dono di Pennywise in persona, ovvero di Bill Skarsgård, il quale gli ha portato i suoi terrificanti denti finti che gli permettevano di fare quel sorriso diabolico che tutti conosciamo. Pare che il regista li tenga custoditi in un luogo molto sicuro. Chissà, forse per esorcizzare il terribile clown?

In compenso c'è chi si è portato dietro qualcosa di più ingombrante come Jaeden Martell che ha preso con sé la bicicletta usata durante tutte le riprese e che ha ribattezzato addirittura con il nomignolo di Silver; Jack Dylan Grazer ha messo invece le mani sul finto inalatore per l'asma di Eddie mentre Sophia Lillis ha ancora un paio di scarpe di Beverly. Per quanto riguarda Chosen Jacobs, invece ha preso le sigarette finte fatte con foglie di tè ma solo per fare uno scherzo a sua madre.

It: Capitolo 2, le differenze tra film e romanzo

IT: Capitolo 2, i Perdenti in una scena del film

Quando poi è stata fatta la domanda a Jessica Chastain, lei ha stupito tutti raccontando non di aver preso qualcosa, ma semmai di aver lasciato degli oggetti, in particolare aveva realizzato delle scatole di legno personalizzate per ogni componente del Club dei perdenti; ognuna non solo aveva i nomi dei personaggi, ma anche elementi specifici del film che avrebbero dovuto rappresentarli. Ma non si è addentrata oltre per non svelare particolari dell'opera che è uscita in sala anche in Italia. E se volete saperne di più potete leggere la nostra recensione di It: Capitolo 2 andando qui, su questa pagina.