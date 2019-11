It: Capitolo 2 dal 19 dicembre in digitale, DVD, Blu-ray e 4K: ecco le cover e gli extra

IT: Chapter 2, una scena del film con Bill Skarsgård

IT è tornato ed è pronto a invadere anche le case degli appassionati dell'horror grazie al nuovo film di Andy Muschietti tratto dal romanzo di Stephen King. Dal 19 dicembre, infatti, It: Capitolo 2 arriva in Digitale e in DVD, Blu-ray e 4K UHD targati Warner Bros. Home Entertainment. Il male riaffiora a Derry e il Club dei Perdenti si riunisce per il seguito del celebre It del 2017. I preordini di It: Capitolo 2 sono già disponibili in formato Digitale su Apple TV a questo link e in DVD, Blu-ray e 4K UHD su Amazon a questo link.

Per quanto riguarda il dettaglio delle singole edizioni, It: Capitolo 2 sarà disponibile per l'acquisto ed il noleggio su tutte le piattaforme digitali: i Tunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e a noleggio su Infinity e SKY Primafila.

Per quanto concerne invece le edizioni homevideo in vendita dal 19 dicembre, questi i contenuti speciali delle edizioni più complete (4K UHD e Steelbook blu-ray con disco bonus):