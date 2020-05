Istmo, il trailer in esclusiva del film on demand su Chili dal 20 maggio

Dal 20 maggio arriva in prima visione assoluta on demand su Chili il film Istmo, ecco in esclusiva il trailer del film.

Oggi vi proponiamo in usciva il trailer del film Istmo. Nell'attesa che riaprano le sale cinematografiche, sposando la campagna #iorestoacasa, la pellicola arriva in prima visione assoluta on demand su Chili.

Orlando, il protagonista del film, lavora da casa, una gabbia da cui non esce mai, traducendo dallo spagnolo vecchi film latinoamericani e nella sua vita parallela è un influencer. Tra le trame della sua quotidianità rituale e monotona, caratterizzata da tante piccole manie, emicranie e incubi notturni, orbitano una serie di personaggi variopinti e misteriosi, tra cui il coinquilino Amad, con cui è costantemente in conflitto e che si rivelerà portatore di un'inattesa identità. Solo Marina, una rider che gli consegna regolarmente il cibo a domicilio, riuscirà ad aprirgli nuovi orizzonti verso il "fuori".

il film segue le due vite parallele di Orlando, traduttore e "influencer", nel labirinto rappresentato dalla sua stessa casa e il variopinto via vai di umanità che si muove dentro e fuori. Orlando è vittima e specchio di una società che unisce apparentemente ma di fatto ci separa inevitabilmente, è un'anima sospesa. Sospesa tra due generazioni, tra due esistenze, tra una solitudine autoindotta e claustrofobica e una tensione verso l'esterno, così come l'istmo, punto di confine sospeso tra due terre e due mari. Dietro la macchina da presa, Carlo Fenizi dirige Michele Venitucci, che firma insieme a Fenizi anche la sceneggiatura. Nel cast, Caterina Shulha, Timothy Martin e la pluripremiata star spagnola Antonia San Juan, nota in Italia per pellicole come Tutto su mia madre di Almodóvar e Amnèsia di Salvatores. Prodotto da Tejo, Istmo sarà disponibile su Chili dal 20 maggio.