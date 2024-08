L'isola dei Famosi, una ex naufraga ha una relazione con un noto sportivo: ecco di chi si tratta

Molte volte nei reality show c'è modo di costruire rapporti, e molti di questi spesso finiscono per protrarsi anche al di fuori degli stessi programmi creando legami che sono destinati a durare molto tempo. Di queste occasioni non si privano nemmeno i naufraghi de L'Isola dei Famosi, che si ritrovano a farea amicizia in un contesto decisamente più inusuale rispetto ad altri show del genere.

L'amore dopo l'isola: ecco chi è l'ex naufraga e di chi si è innamorata

Questo lo sa bene Greta Zuccarello, la quale - lasciato il reality show condotto da Vladimir Luxuria - non ci ha messo molto prima di riavvicinarsi all'amore. Questa volta l'uomo con cui ha deciso di condividerlo sarebbe il pilota Marco Bezzecchi. Questa notizia arriva direttamente dall'esperta di gossip Deianira Marzano, alla quale sarebbe stata segnalata una storia Instagram della stessa Zuccarello in cui è visibile la moto da corsa del pilota. Oltre a ciò, sembrerebbe che la Zuccarello, si trovi proprio a Silverstone per assistere alle gare del suo nuovo innamorato.

Addio a Carlo Capponi, star dell'Isola dei Famosi 2008

Ovviamente, come sempre quando si tratta di gossip, nessuna conferma è stata ancora data dai diretti interessati. Tuttavia, di certo non si tratterebbe di una relazione impossibile, in quanto lui si sta facendosi strada ampiamente nel mondo della moto GP, attirando a sé molta attenzione e non solo. Ciò rappresenta indubbiamente un elemento di fascino verso qualcuno come Greta, apparentemente sempre in cerca di visibilità non solo grazie a programmi come L'Isola dei Famosi ma anche per merito della sua attività sui social.