Isola dei Famosi, Mirko Frezza contro Dino Giarrusso: "Ancora non t'ha dato un calcio in c*lo"

Litigio tra Mirko Frezza e Dino Giarrusso, ieri sera all'Isola dei Famosi. L'attore infatti, ha attaccato duramente il giornalista.

L'attacco di Mirko Frezza a Dino Giarrusso: "Non è una bella persona"

Lo scontro tra Omar e Dino

Durante la puntata, Omar Fantini e Dino Giarrusso sono stati messi uno davanti all'atro per chiarirsi dopo il bruttissimo spettacolo di mercoledì scorso, quando una partita di pallanuoto è quasi finita a botte.

A un certo punto, mentre i due si scusavano, Giarrusso ha accennato anche alle privazioni dell'Isola, sostenendo che la dura vita in Honduras influisca sul comportamento. È proprio qui che si è inserito Mirko Frezza, ospite in studio: prima ha specificato di non voler parlare con Giarrusso perché "è uno che mente, è un bugiardo, non è una bella persona", poi ha aggiunto che "quella è la vita reale e lì proprio perché non hai comfort esci al naturale per come sei davvero. Questo è uscito come uno che attacca una donna e lo fa addirittura alle spalle. Io perché ho attaccato a parole una donna, lui l'ha difesa, adesso però l'ha menata".

Durante la partita di pallanuoto infatti, dopo il primo round con Omar, preso dalla foga della prova, Giarrusso si era diretto verso Cristina Plevani, arrivandole da dietro e spingendola sott'acqua.

Non solo, perché Frezza si è anche chiesto se il suo matrimonio fosse combinato, per avere avere una moglie tanto bella. Battuta che non è piaciuta al diretto interessato, tanto da prendersela con la Ventura che aveva riso.

Dino Giarrusso

Ad ogni modo, non è finita qui. Mirko Frezza ha aggiunto che Giarrusso è un classista e giudica le persone in base al titolo di studio e al lavoro. Il naufrago ha respinto le accuse al mittente: "E allora tu che dici che non vuoi condividere la stessa aria con i vegani? Io non ho mai giudicato nessuno per il titolo di studio, ho tanti amici umili. Sappi che ho fatto il cameriere e ho molti amici che non sono diplomati o laureati. E Veronica Gentili che mi conosce da 15 anni può testimoniarlo".

La risposta di Frezza non si è fatta attendere: "Sì 15 anni, e ancora non t'ha dato un calcio in c*lo?!".