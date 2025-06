All'Isola dei Famosi mangiano un polpo. Loredana si allontana, Adinolfi la punge: "Non è strano che..."

L'attrice siciliana, crudista e vegana, si ritrova isolata proprio nella settimana in cui guida il gruppo. Il polpo divide la Playa, e Mario Adinolfi non risparmia il sarcasmo.

Cambio di rotta sull'Isola dei Famosi: dopo la retrocessione d'ufficio di Omar Fantini - punito per una lite accesissima con Dino Giarrusso - il titolo di leader della settimana è passato a Loredana Cannata. Una nomina che lo "Spirito dell'Isola" ha definito necessaria, ma che ha inevitabilmente scatenato reazioni contrastanti tra i naufraghi.

L'attrice siciliana, come ormai ben noto al pubblico del reality, è crudista e vegana convinta, una scelta di vita ben radicata che non tutti i compagni d'avventura hanno mai condiviso pienamente. In particolare Mario Adinolfi ha più volte manifestato la sua distanza rispetto alla filosofia alimentare di Loredana, e anche stavolta non ha perso l'occasione per lanciare una frecciata.

Polpo a cena (senza leader)

Durante l'ultimo daytime, la pesca ha regalato un piccolo trionfo al gruppo: Omar Fantini e Jey hanno catturato un polpo, accolto con entusiasmo dalla maggior parte del gruppo. Tutti, tranne Loredana, che ha preferito defilarsi nel momento del "banchetto". "Io ragazzi vado un po' di là a prendere delle mandorle", ha detto, allontanandosi in silenzio mentre gli altri si preparavano a cucinare il bottino del giorno.

Mario Adinolfi

Nel confessionale, Fantini ha mostrato rispetto per la sensibilità dell'attrice: "Loredana ovviamente soffre sempre un po' quando mangiamo animali, e la capisco, è comunque molto brava a non intralciare le nostre decisioni e le nostre scelte".

Diversa la reazione di Adinolfi, che non ha mancato di sottolineare con sarcasmo come la pesca del polpo sia avvenuta proprio durante la settimana da leader di Loredana, quasi a voler evidenziare un'ironia di fondo nella convivenza forzata tra scelte etiche e sopravvivenza isolana.

Anche Patrizia Rossetti ha commentato la scena, raccontando come Loredana abbia preferito allontanarsi per evitare il disagio di assistere alla cena: "Ha fatto bene ad andare a cercare le sue mandorle. Ognuno ha il suo modo di gestire certe cose". Omar, però, ha chiuso la questione con equilibrio: "Capisco il suo punto di vista, ma è anche vero che polenta e polpo hanno portato gioia sulla Playa Dos".

Il ritorno di Teresanna

Nel frattempo, l'ex tronista è rientrata in gioco dopo un'assenza per accertamenti medici. Il suo ritorno è stato accolto con calore dal gruppo, e lei stessa ha raccontato il momento con emozione: "È stato un bel momento, perché ho trovato tutti come se mi aspettassero".

Ironia della sorte, Teresanna ha festeggiato il rientro proprio assaggiando il polpo pescato poche ore prima, dichiarando: "Questo è stato uno dei giorni più belli sull'Isola da quando ho iniziato questa esperienza, tornare a 'casa' e trovare il piatto pronto è tanta roba".