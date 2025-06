L'Isola dei Famosi: doppia eliminazione nella puntata di stasera, tutti i naufraghi sono a rischio

All'Isola dei Famosi 2025 il clima si fa incandescente. La puntata in onda questa sera, mercoledì 4 giugno, promette di sconvolgere gli equilibri tra i naufraghi con un'imprevista svolta: nessuno sarà al sicuro e tutti i concorrenti saranno ufficialmente in nomination. Un cambio di rotta deciso dalla produzione per rimescolare le carte, dopo una serie di abbandoni che ha ridotto drasticamente il numero dei partecipanti.

L'Isola dei Famosi 2025: nomination collettiva e doppia eliminazione

Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese

La decisione arriva in un momento delicato del reality condotto da Veronica Gentili, che dovrà gestire una puntata dal sapore quasi finale. Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti erano già a rischio eliminazione, ma ora si uniscono a una lista che comprende tutto il gruppo, nessuno escluso.

E come se non bastasse, ci sarà una doppia eliminazione, con effetti imprevedibili sulle dinamiche tra i concorrenti superstiti. Tra strategie, alleanze e tensioni sempre più evidenti, l'Honduras si prepara a vivere una serata da batticuore.

Sfide, ospiti e tensione in studio

L'Isola dei Famosi 2025, Mirko Frezza

Non mancheranno nemmeno le prove: il leader della settimana sarà chiamato a prendere decisioni complesse, anche in una prova ricompensa che potrebbe generare nuove fratture. In studio, insieme a Simona Ventura nel ruolo di opinionista, ci saranno Alessia Fabiani, Camila Giorgi e Carly Tommasini, quest'ultima recentemente costretta al ritiro per problemi fisici. In collegamento dall'Honduras Pierpaolo Pretelli accompagnerà il racconto dal vivo della puntata.

Ascolti in calo: l'Isola cerca di risalire

Nonostante un avvio promettente, l'L'isola dei famosi sta attraversando un momento difficile in termini di ascolti. Le ultime puntate hanno registrato un calo significativo nello share, complice una concorrenza agguerrita negli altri canali generalisti, anche se sia Amadeus con il suo Like a Star su Nove che la Rai non riescono a sfondare. La puntata di stasera sarà quindi anche un banco di prova per capire se il reality riuscirà a invertire la rotta.

Riusciranno i naufraghi a superare questo tutti contro tutti? E il pubblico tornerà a premiare l'Isola?