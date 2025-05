L'Isola dei famosi, perché tutti si ritirano? Le penali non sono più quelle di una volta: a quanto ammontano

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025 passerà alla storia per un fenomeno mai visto prima: una vera e propria fuga di massa. In poche settimane ben sette concorrenti hanno abbandonato il reality show, sollevando interrogativi tra il pubblico e addetti ai lavori.

A lasciare l'Honduras sono stati: Angelo Famao, Leonardo Bruni, Nunzio Stancampiano, Spadino, Camila Giorgi, Antonella Mosetti e, da ultima, Carly Tommasini, che ha salutato i compagni nella giornata di ieri. Un numero così elevato di ritiri ha acceso un acceso dibattito: che conseguenze ci sono oggi per chi decide di lasciare un reality show prima del tempo?

Addio penali salatissime?

Un tempo, lasciare un reality come L'Isola dei Famosi non era una scelta priva di conseguenze. Lo ha ricordato Alex Belli, ex concorrente della quindicesima edizione, in un'intervista rilasciata a Giorgia Semeraro e Gabriele Parpiglia a Studio 100. "Quando io ho partecipato dieci anni fa c'era una penale del ritiro altissima," ha raccontato l'attore.

Angelo Famao

"Ti passava la voglia anche solo di pensare di mollare. Anche io, dopo una o due settimane, magari avrei detto 'sapete cosa c'è? Me ne vado'. Ma con quella penale ci pensavi cento volte." Secondo l'attore, si parlava di penali da 100.000 euro, una cifra che di fatto scoraggiava qualsiasi tentazione di abbandono. "Se molli - ha spiegato - viene Banijay a chiederti i 100.000 euro perché te ne sei andato."

E oggi? Il sistema è cambiato

Ma le regole sono cambiate. Come ha spiegato Gabriele Parpiglia, oggi il meccanismo è molto diverso: "Ora se ti ritiri non prendi il tuo cachet. Esci e non prendi i soldi." Un sistema meno punitivo dal punto di vista economico, ma comunque dissuasivo.

Tuttavia, alcuni casi stanno facendo discutere, in particolare quello di Angelo Famao. Secondo quanto rivelato da Parpiglia, molti si sarebbero chiesti come avrebbe fatto a partecipare all'Isola con un'agenda fitta di serate. Dopo la vittoria dello scudetto del Napoli, la sua canzone è diventata un vero e proprio inno cantato dai calciatori e perfino da Antonio Conte durante la festa organizzata dalla società. "Con le serate guadagna dieci volte di più," ha sottolineato il giornalista, "allora perché sceglierlo?".

La credibilità del programma a rischio?

Con così tanti abbandoni in così poco tempo, L'Isola dei Famosi 2025 rischia di perdere quella tensione narrativa che la rendeva unica. Se la possibilità di ritirarsi è ormai percepita come una semplice rinuncia al compenso, senza reali ripercussioni, il gioco perde mordente.

Un tempo, la forza dell'Isola era proprio nel vedere i concorrenti resistere fino all'ultimo, tra fame, disagi e scontri psicologici. Oggi, invece, il ritiro sembra diventato una via d'uscita rapida e tutto sommato conveniente.

Cosa succederà nelle prossime puntate?

Con un cast dimezzato, la produzione è stata costretta a rimescolare le carte in tavola. Ieri, nella puntata del 28 maggio, sono entrati tre concorrenti: Jey Lillo, noto mago napoletano molto seguito su TikTok, già visto in coppia con il fratello nell'ultima edizione di Pechino Express. Insieme a lui arriveranno la modella marocchina Ahlam El Brinis e Jasmin Salvati, ex fidanzata di Spadino: i due si sono conosciuti durante il reality Italia Shore.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Carly Tommasini deve abbandonare l'Isola dei Famosi