Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser si rasa a zero per il gruppo con il consenso di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser è stato l'eroe del gruppo dell'Isola dei famosi 2021: ieri sera il naufrago si è fatto rasare a zero per mangiare pasta tutta la settimana, Cecilia Rodriguez dallo studio ha dato il suo consenso.

Ignazio Moser si è rasato a zero ieri sera all'Isola dei Famosi 2021, ma per una giusta causa. Ha barattato la sua folta capigliatura per mangiare pasta tutta la settimana insieme agli altri naufraghi, sostenuto, in studio, dalla compagna Cecilia Rodriguez.

La 20ma puntata dell'Isola dei Famosi è stata caratterizzata da due eliminazioni, Fariba Therani e Angela Melillo hanno perso i rispettivi televoti ed hanno abbandonato per sempre il reality ad un passo dalla finale che si volgerà il prossimo 7 giugno. Nonostante questo, il momento più forte della serata è stata la scelta di Ignazio Moser che ha deciso di sacrificarsi per il gruppo e farsi tagliare la folta chioma di capelli, come potete vedere nella clip estratta dalla puntata.

Era Andrea Cerioli, in quanto primo finalista, il naufrago scelto dalla produzione per tagliarsi a zero i capelli, in cambio i naufraghi avrebbero avuto una teglia di pasta per 7 giorni. Quando Cerioli ha rifiutato di sacrificarsi si è offerto Ignazio Moser, ma prima ha voluto avere il consenso di Cecilia Rodriguez, la sua compagna anche ieri presente in studio. Moser ha sottolineato che ci ha messo 4 anni per farsi crescere i capelli, a sorpresa Cecilia ha dato il suo consenso: "Dai amore, fallo, tanto sei bello lo stesso". Quando il barbiere honduregno ha iniziato il taglio la Rodriguez ha detto "Mi aspettavo tutto dall'Isola, ma non che tornasse pelato" e Ignazio le ha risposto "Lo sai che mi piace sorprenderti".

Mentre il taglio procedeva, gli ex naufraghi presenti in studio, da Gilles Rocca a Elisa Isoardi, hanno lodato il sacrificio di Moser. Alla fine del taglio Moser ha chiesto alla Rodriguez "ora che arrivo a casa trovo la serratura della porta cambiata?" e lei "ma no amore, sei bello come il sole". Il gesto di Ignazio è stato molto apprezzato anche dal pubblico che poco dopo lo ha votato come secondo finalista. Al televoto flash oltre a Moser c'erano Matte Diamante e Isolde Kostner. Ignazio subito dopo si è rivolto nuovamente alla sua compagna: "Sei contenta, Chechu, per la finale?" e lei "Sono fiera e orgogliosa di te, amore mio. Te lo sei meritato ne è valsa la pena".