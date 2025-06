L'Isola dei famosi, pagelle quinta puntata: Jasmin leone da tastiera (3), Ahlam è il colmo del Cucciolone (5)

La laringite non ferma Veronica Gentili che, in una puntata particolarmente polemica dell'Isola dei famosi, può contare su Simona Ventura per rimettere in riga dei concorrenti sempre più spregiudicati.

La quinta puntata de L'isola dei famosi comincia con una grossa novità per i naufraghi: una doppia eliminazione, che dunque nella pratica vuole solo dire che sulla Playa solitaria i naufraghi saranno due e non uno solo.

Un nuovo appuntamento settimanale tutto in salita per la povera Veronica Gentili, alle prese con una brutta laringite che la costringe a sussurrare. Ma chi riesca a essere autorevole per natura e innato talento non ha certo bisgono di alzare la voce per farsi rispettare: a farne le spese è Dino Giarrusso, la cui vis polemica, ieri sera in forma smagliante, viene costantemente fustigata dalle battute della conduttrice.

Le nostre pagelle del 5 giugno

I naufraghi hanno finalmente capito che non conviene più votare Patrizia Rossetti, non solo perchè ormai, alla quinta settimana, la scusa del "lo faccio perchè qui soffre" non regge più, ma anche perchè Patty Lipstick, come il popolo dei social la chiama, ha fatto fuori fino a qui tutti i suoi sfidanti.

Per fortuna in settimana ci ha pensato Jasmin Salvati a dare a molti un buon motivo per nominarla, mentre, dove l'ascia del televoto si è abbattuta troppo presto (diversi naufraghi ammettono che avrebbero votato per Giarrusso), escono fuori finalmente delle motivazioni meno buoniste e le antipatie reali. Perchè Loredana Cannata e Teresanna Pugliese, per motivi diversi, stanno mettendo in crisi i maschi attempati della playa.

Jasmin dimentica che all'Isola non c'è l'anonimato - Voto 3

Se quello che ha detto a Chiara Balistreri fosse stato un commento social forse non ci avremmo nemmeno fatto caso, visto quello a cui gli assidui frequentatori di Facebook, X e simili hanno abituato. E avremmo sbagliato, ancora una volta.

Purtroppo Jasmin Salvati ha fatto un'osservazione da "leonessa da tastiera" ma senza il beneficio dell'anonimato, ben visibile in faccia, con tutte quelle telecamere che ci sono in Honduras di questi tempi. E quindi la brutta, bruttissima, vergognosa figura è stata servita, sia durante la settimana, sia durante la diretta.

Rimessa al suo posto da Simona Ventura e Veronica Gentili, Jasmin è riuscita perfino a peggiorare, trovando una pezza peggiore del buco, e affermando che, in sostanza, ha accusato Chiara di cercare solo visibilità in TV perchè aveva il ciclo. Incalzata dalla conduttrice, l'ex concorrente di Italia Shore ed Ex on the Beach ha giustificato le scuse a mezza bocca fatte alla Balistreri con l'ennesima motivazione peggiore della precedente: lei è una persona orgogliosa.

In nomination ci sarebbe dovuta andare d'ufficio, per fortuna ce la mandano i suoi compagni di gioco.

Ahlam aveva mai visto l'Isola dei famosi? - Voto 5

Su un gelato famosissimo e amatissimo dai bambini - il Cucciolone - vengono stampate da anni delle barzellette così imbarazzanti che chiaramente il loro unico scopo è quello di farlo divorare in pochissimi morsi. Tra le barzellette più ricorrenti ci sono i colmi, che, per capirci, sono quelle frasi che cominciano sempre con la solita domanda retorica: "Sai qual è il colmo per....?".

Ecco, Ahlam è il colmo di questa Isola dei famosi: la concorrente che non sa nuotare e che, soprattutto, ha paura dell'acqua alta. Il povero Jey Lillo è ormai diventato il suo salvagente, mentre lei comincia a frignare appena le dicono che ci sarà da fare qualcosa in mare, che sia lanciarsi da un barchino o sostenere una prova.

Lo sgomento che ci ha colti è pari a quello di Simona Ventura e Veronica Gentili, che infatti si son chieste se la modella italo-marocchina avesse mai visto o sentito parlare dell'Isola dei famosi, se non pensasse invece di dover partecipare a un reality sulle cime dell'Himalaya.

Lei prova a giustificarsi, dicendo che la paura dell'acqua è legata a un trauma infantile. Che abbia accettato il reality di Canale 5 per superare i propri limiti?

Certo, il corso di nuoto ora dovrà essere accelerato: eliminata al televoto flash, è finita sulla playa solitaria insieme a Dino Giarrusso, un gentiluomo, certo, ma assai pesante.

Si salvi chi può!

Veronica Gentili e Simona Ventura sono una squadra - voto 9

Le pagelle di coppia sono un po' come i profili di coppia: da evitare, spersonalizzanti. Ma vogliamo giustificare questa decisione solo perchè, dovessimo dedicare parole distinte a ognuna delle due, qui scorrerebbe improvvisamente troppo miele.

Al netto degli ascolti, che hanno visto la percentuale dello share in leggera risalita anche in nome del palinsesto non proprio ruggente, le due conduttrici stanno portando avanti un'edizione dell'Isola come non se ne vedevano da anni. Mettendo a tacere, una settimana dopo l'altra, i dubbi della vigilia: "Riuscirà la Gentili a non farsi oscurare dalla Ventura, che per l'Isola è un'icona?". La risposta è sì, e non solo perchè la conduttrice in carica ha il carattere di un drago.

Simona Ventura e Veronica Gentili sono l'esempio di due donne che hanno deciso di collaborare, e che hanno imparato a farlo. La stanca retorica delle femmine cattive, tutte invidia, che non sanno fare squadra per un obiettivo più grande, con loro, per il momento, non trova albergo.

Nella serata in cui la Gentili, con laringite acuta, si trova a gestire la vis polemica di Dino Giarrusso, è Super Simo spesso a "soccorrerla", pungendo l'ex europarlamentare (e direttore di un giornale, ricordiamolo) con la stessa ironia caustica usata dalla conduttrice. Si spalleggiano, si divertono, ci mancano solo gli occhiolini d'intesa.

Quando si tratta di riprendere Jasmin sulle parole usate con Chiara Balistreri, la conduttrice lascia spazio a una Ventura in fiamme che, come solo un'arrabbiatissima mamma sa fare, urla alla concorrente: "Scusati immediatamente!". Per poi "accarezzarla sulla testa" un attimo dopo: "Jasmin, anche tu hai una storia molto forte, perchè non racconti di più te stessa?".

L'insostenibile pesantezza dell'essere Dino Giarrusso - voto 4

Il personaggio lo conosciamo ormai da tempo ma la sua partecipazione all'Isola dei famosi aveva forse regalato l'illusione che poi, al di là di quei modi da "iena" (perchè lui nella squadra de Le Iene c'è stato davvero, per 4 anni), Dino Giarrusso fosse diverso una volta rimasto in pantaloncini da mare su un'isola deserta. E invece no: qui la persona coincide perfettamente col personaggio.

Giarrusso è un signore educato, dicono gli altri naufraghi, un gentiluomo, un po' precisino (ma alla fine sul porzionamento del riso aveva ragione lui) ma questo non è certo un peccato mortale. Però Giarrusso, dicono sempre gli stessi naufraghi, è polemico, pesante, egocentrico, è "sabbia nelle mutande", per citare Cristina Plevani.

Attacca Veronica Gentili e gli autori per aver costruito ad arte, dice lui, un segmento di puntata il cui unico scopo è metterlo in cattiva luce. Riesce a rendere pure la formula per calcolare l'area del triangolo un modo acido e cattivo per criticare i compagni di gioco (che però dovrebbero amarlo, sostiene lui). Finisce sulla playa solitaria perchè, al televoto, perde, "e non per un voto solo", contro il divisivo Mario Adinolfi. E resta, però, sempre convinto che la colpa non sia sua ma degli autori e di chi monta le clip.

Dice bene Simona Ventura quando gli ricorda che i naufraghi l'avranno pure mandato al televoto ma ad eliminarlo è stato il pubblico, già stanco della sua pedanteria acutissima.