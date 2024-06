Isola dei Famosi 2024, anticipazioni della finale: quando va in onda, finalisti e ospiti dell'ultima puntata

Mercoledì 5 giugno, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quattordicesima puntata de L'Isola dei Famosi, che corrisponde alla finale del Survival Game condotto da Vladimir Luxuria. Nel corso della serata conosceremo il vincitore del montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro, di cui, come di consueto, la metà andrà in beneficenza.

Anteprima della finale de L'Isola dei Famosi

Ultimo appuntamento del programma prodotto da Banijay Italia e condotto da Vladimir Luxuria, che anche durante la finale avrà al suo fianco i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg 5 Dario Maltese. In Honduras, per curare tutti i collegamenti con la Playa, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

I concorrenti arrivati in finale sono sei. Il primo a raggiungere il traguardo è stato Edoardo Stoppa, seguito nell'ordine da Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron, quest'ultimo è il finalista ombra, esiliato su un'isola, gli altri non sanno che il professionista di Ballando con le stelle è tra i potenziali vincitori del programma.

Samuel Peron è il finalista 'a sorpresa'

La finale si aprirà con il risultato del televoto, le ultime nomination hanno condannato al primo spareggio Aras Senol e Edoardo Franco, lo chef è il favorito dei due opinionisti. Attualmente i sondaggi del web danno come favorito l'attore turco, uno dei protagonisti di Terra amara, la soap dei record di Canale 5 che si concluderà sabato prossimo.

Nel corso della serata ci saranno una serie di prove e televoti flash che i naufraghi dovranno superare per arrivare al traguardo finale. Alla fine rimarranno in gara solo due naufraghi, sarà come sempre il pubblico a decidere a chi andrà il trofeo del programma ed il montepremi in gettoni d'oro.

L'Isola dei Famosi 2024, finisce nell'indifferenza l'edizione meno vista e più criticata di sempre

L'ultima puntata sarà caratterizzata da una gradita sorpresa per i concorrenti rimasti in gioco: dopo settimane di lontananza avranno la possibilità di riabbracciare alcuni dei loro familiari che arriveranno direttamente sulle splendide spiagge dell' Honduras per incontrarli. I sondaggi online, e le agenzie specializzate sono concordi nel dire che il vincitore del programma sarà Edoardo Stoppa, conduttore e inviato di Striscia La Notizia dal 2008 al 2020.