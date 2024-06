Isola dei Famosi 2024, Sonia Bruganelli e Dario Maltese fanno il nome del vincitore del programma

Sonia Bruganelli e Dario Maltese, dopo la semifinale dell'Isola dei Famosi, si sono riuniti per partecipare, come ospiti, ad una nuova puntata del format Casa SDL. I due opinionisti del survival game hanno rivelato il loro favorito per la vittoria finale e dato i voti ai protagonisti del programma.

Il pronostico di Sonia Bruganelli e Dario Maltese per la finale dell'Isola dei famosi

Da quando è cominciato il reality show affidato per la prima volta a Vladimir Luxuria, tutti i sondaggi e le agenzie specializzate in scommesse concordano: il vincitore sarà Edoardo Stoppa, conduttore e inviato di Striscia La Notizia dal 2008 al 2020. La creatrice di SDL TV e il giornalista, però, vanno contro corrente.

Durante l'intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia, entrambi hanno fatto un nome diverso, un naufrago che durante i vari televoti ha dimostrato di essere molto amato dal pubblico che segue il programma, ovvero Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 12. Sia Sonia Bruganelli che Dario Maltese hanno motivato questa scelta, dettata, forse, anche dalla loro personale simpatia per il concorrente.

Edoardo Franco è il favorito di Sonia e Dario, i due opinionisti del programma

I due commentatori hanno espresso il loro parere su Franco, lodandone la strategia e la sua abilità nel gioco. Nonostante le apparenze, lo chef ha dimostrato di essere un concorrente astuto e determinato, nonché un possibile vincitore. Dario ci ha tenuto ha sottolineare che per lui i veri sconfitti sono stati i naufraghi che hanno deciso di abbandonare il reality show.

La possibile sorpresa, secondo gli intervistati, potrebbe essere Aras Seno l'attore turco noto al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione alla soap Terra amara che si concluderà sabato prossimo. Nonostante le voci di dissapori tra i due, come ha evidenziato il battibecco durante la semifinale, Sonia e Dario hanno detto di andare d'accordo, scherzando sulla possibilità di partecipare in coppia alla prossima edizione di Pechino Express.

Dario Maltese ha fatto anche la pagella dei protagonisti in studio: Vladimir Luxuria ha avuto nove: "Perché ha avuto un grande coraggio nel lanciarsi in una sfida completamente nuova". Lo stesso voto ha dato a Sonia: "che ha dimostrato di essere all'altezza del ruolo". Lui si è dato un otto: "Per la sua capacità di adattarsi velocemente in una situazione che non gli apparteneva".