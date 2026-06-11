Isola dei Famosi, la lista dei concorrenti: ecco i possibili naufraghi

Il conto alla rovescia per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi è ormai agli ultimi giorni, ma il web è già in fermento. Nelle ultime ore, infatti, sui social è iniziata a circolare una lista non ufficiale dei presunti concorrenti partiti per le Filippine. Un leak che, se confermato, anticiperebbe buona parte del cast del reality di Mediaset, ancora non annunciato ufficialmente.

Il presunto cast diffuso sui social: i nomi circolati online

Nelle ultime ore, l'esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso sui social quella che sarebbe la lista non ufficiale dei concorrenti che parteciperanno al reality show condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin. Tra conferme e indiscrezioni, il gruppo includerebbe volti noti della TV, dei social e dei reality italiani:

Michelle Comi (Michelle Veronesi), influencer e volto di Too Hot To Handle Italia

(Michelle Veronesi), influencer e volto di Too Hot To Handle Italia Pierpaolo Pretelli , già noto per Grande Fratello Vip 5 e Tale e Quale Show

, già noto per Grande Fratello Vip 5 e Tale e Quale Show Anna Lou Castoldi , rivelazione di Ballando con le Stelle 2024

, rivelazione di Ballando con le Stelle 2024 Patrick Ray Pugliese , storico concorrente del Grande Fratello

, storico concorrente del Grande Fratello Serena Enardu , ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island VIP

, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island VIP Francesco Chiofalo , noto per Temptation Island e La Pupa e il Secchione

, noto per Temptation Island e La Pupa e il Secchione Zeudi Di Palma , ex concorrente del Grande Fratello

, ex concorrente del Grande Fratello Denny Mendez , Miss Italia 1996

, Miss Italia 1996 Claudia Peroni , giornalista sportiva Mediaset legata alla Formula 1

, giornalista sportiva Mediaset legata alla Formula 1 Martina Maggiore , conosciuta anche per essere stata la fidanzata di Cesare Cremonini

, conosciuta anche per essere stata la fidanzata di Cesare Cremonini Daniele Iaià , volto di Too Hot To Handle Italia

, volto di Too Hot To Handle Italia Alexander Dimitri Caniggia , già visto nel reality The 50

, già visto nel reality The 50 Oumaima Ouadoudi , modella e studentessa di lingue

, modella e studentessa di lingue Eva Grimaldi , attrice e volto televisivo

, attrice e volto televisivo Alberto Fontana : imprenditore e personaggio televisivo

: imprenditore e personaggio televisivo Stefano Giovanni Musazzi: Noto sui social come Il Musazzi, concorrente di The 50

Anna Lou Castoldi

Tra le indiscrezioni dell'esperta di gossip emerge anche un possibile ritiro: Flavia Vento avrebbe rinunciato all'ultimo momento alla partecipazione, nonostante fosse stata inizialmente indicata tra i possibili naufraghi, mentre sarebbero previsti alcuni jolly che entrerebbero in gioco a stagione già avviata. Resta ora da capire se la lista circolata online corrisponda davvero al cast definitivo.

Daniela Seclì su Fanpage, ha rivelato che la nuova edizione dell'Isola dei Famosi dovrebbe articolarsi in undici puntate complessive. Secondo quanto riportato, la prima coprirebbe un arco narrativo di circa quattro giorni, dal 12 al 15 giugno, mentre le successive sarebbero costruite su blocchi di registrazione che dovrebbero terminare il 16 luglio con l'ultima puntata.