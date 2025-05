L'Isola dei Famosi 2025, Loredana Cannata vegana e crudista: "Resisterò alle prove culinarie"

L'attrice svela come si sta preparando fisicamente e mentalmente per affrontare la nuova edizione del reality, senza cedere ai premi gastronomici.

Manca ormai poco al debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, al via domani, 7 maggio, su Canale 5, con tante novità in arrivo. Alla conduzione ci sarà per la prima volta Veronica Gentili, affiancata da una sola opinionista: Simona Ventura. Inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli, al suo esordio in questo ruolo.

Tra i naufraghi spicca il nome dell'attrice Loredana Cannata, che in un'intervista rilasciata al magazine TV Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dettagli interessanti sulla sua preparazione e sulle sue scelte etiche. Determinata e ben allenata, Loredana ha raccontato come sarà la sua Isola.

Loredana Cannata: "ho studiato la vegetazione dell'Honduras"

"Mi sono preparata fisicamente nei mesi scorsi per affrontare al meglio le prove e i giochi", ha spiegato l'attrice,lasciando intendere la sua intenzione di competere per il ruolo di leader della settimana, anche contro avversari che potrebbero sembrare più atletici.

Simona Ventura, Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli

A colpire maggiormente è però la sua coerenza alimentare: vegana e crudista da anni, ha confermato che non farà eccezioni nemmeno durante l'esperienza in Honduras. "Il riso lo mangerò, il pesce no. Il crudismo è una scelta che rispetto perché non comporta l'uccisione di altri esseri viventi. Quali svantaggi ci possono essere quando si torna a nutrirsi in modo naturale? Nessuno. Il cibo è il carburante che ci serve per vivere, e ognuno sceglie quello che ritiene migliore per sé."

La sua preferenza potrebbe persino rivelarsi un vantaggio per il gruppo, che potrà contare su una porzione in più di pesce. Lei, nel frattempo, promette massimo impegno per contribuire al sostentamento comune: "Andrò alla ricerca di alghe! Mi sono informata sulla vegetazione dell'Honduras e so quali piante sono commestibili. Non voglio rischiare di ingerire qualcosa di tossico o peggio, intossicare i miei compagni. Le alghe, tra l'altro, hanno molti benefici per la salute. Magari mi aiuteranno anche a sviluppare più massa muscolare."

Nemmeno i tanto ambiti premi culinari delle prove ricompensa la faranno cedere: "Resisterò", ha detto con fermezza. Insomma, Loredana Cannata si presenta come una concorrente determinata, coerente e ben preparata: una presenza che promette di movimentare questa nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che la stessa Veronica Gentili ha ammesso di attendere con un po' di timore, preoccupata per il responso dell'auditel.