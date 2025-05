L’Isola dei Famosi 2025 parte in salita, Veronica Gentili confessa: “Sono spaventata per gli ascolti”

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi parte sotto il peso di una vera e propria spada di Damocle: gli ascolti. In un'annata difficile per i reality di Canale 5, Veronica Gentili - al debutto come conduttrice del programma - non nasconde i suoi timori a poche ore dalla partenza del reality show.

Il crollo di ascolti dei reality di Canale 5

Dopo il flop clamoroso di The Couple con Ilary Blasi, che nella puntata del 4 maggio ha toccato uno dei minimi storici della prima serata Mediaset, e un Grande Fratello ben lontano dalle performance delle edizioni passate, anche L'Isola dei Famosi rischia di essere travolta dalla crescente disaffezione del pubblico verso questo genere televisivo. La cancellazione prematura de La Talpa dopo poche puntate è un ulteriore segnale che inquieta Mediaset.

L'intento della conduttrice: "più autenticità nel format"

Veronica Gentili, intervistata alla vigilia della prima puntata dal Corriere della Sera, ha raccontato le sue emozioni contrastanti: "Sono assolutamente spaventata e consapevole, tesa e ansiosa, allo stesso tempo perfezionista ed entusiasta".

Leonardo Brum, concorrente de L'Isola dei Famosi 2025

Affiancata da Simona Ventura, storica conduttrice del programma ed ex naufraga, la giornalista e conduttrice ha spiegato il desiderio di restituire autenticità al format: "Questi show sono macchine molto complesse. La nostra idea è quella di riportare la realtà nel reality, alla ricerca di una maggiore verità", ha spiegato al quotidiano milanese.

Veronica Gentili ha poi chiarito il suo pensiero: "Guardare le persone che si confrontano in una sorta di esperimento antropologico, in cui decidono di mettersi in discussione e provare a vedere che cosa succede se depongono le loro strutture". Riuscirà L'Isola dei Famosi a rompere il trend negativo dei reality su Canale 5 o sarà l'ennesima vittima del calo d'interesse da parte del pubblico? La risposta arriverà, come sempre, dallo share.