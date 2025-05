L’Isola dei Famosi 2025, undici naufraghi si incontrano: strategia e alleanze svelate

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio su Canale 5, e già cominciano a muoversi le prime pedine... in gran segreto. Nelle ultime ore è infatti emersa una notizia succosa che ha subito attirato l'attenzione degli appassionati del reality: una cena privata organizzata tra ben undici dei venti naufraghi del cast, tenutasi a Milano.

L'incontro, stando a quanto riportato da Biccy, sarebbe stato all'insegna del massimo riserbo, lontano da storie e selfie sui social. Tuttavia, a rompere il silenzio ci ha pensato Antonella Mosetti, che ha condiviso alcuni scatti della serata su Instagram, seguita dal modello brasiliano Leonardo Brum che ha pubblicato una foto della tavolata taggando (in modo velato) gli altri presenti.

Chi c'era alla cena "clandestina" dei naufraghi?

Oltre alla Mosetti e a Brum, sono stati individuati tra i partecipanti anche Chiara Balistreri, Spadino (alias Samuele Bragelli), l'ex di Amici Nunzio Stancampiano, il neomelodico Angelo Famao, Alessia Fabiani, Paolo Vallesi, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi e Carly Tommasini. Un gruppo eterogeneo, che sembra aver voluto stringere alleanze e discutere possibili strategie prima di salpare per l'Honduras.

Antonella Mosetti

Grandi assenti, invece, Ibiza Altea - già avvistata giorni fa con Spadino - Lorenzo Tano e altri futuri naufraghi come Mirko Frezza, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Dino Giarrusso, Omar Fantini, Cristina Plevani e Loredana Cannata. Assenti giustificati o semplice strategia di basso profilo? Al momento non è dato saperlo.

L'Isola dei Famosi 2024: cosa sappiamo finora

Il reality partirà ufficialmente il 7 maggio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, per la prima volta, troveremo Veronica Gentile che prende il posto di Vladimir Luxuria. A supportarla in studio ci sarà Simona Ventura nel ruolo di opinionista, mentre l'inviato in Honduras sarà Pierpaolo Petrelli, che sostituisce Elenoire Casalegno, pronto a raccontare in diretta tutte le dinamiche che animeranno la spiaggia che accoglierà i venti naufraghi.