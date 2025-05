L’Isola dei Famosi 2025, Jessica Morlacchi pronta a sbarcare in Honduras? La sua risposta sorprende

Dopo la vittoria al Grande Fratello, Jessica Morlacchi segue da casa l'Isola dei Famosi e rivela per chi fa il tifo e se partirebbe per l'Honduras.

L'Isola dei Famosi è l'ultimo reality show che Canale 5 manda in onda prima della pausa estiva. Una stagione complessa, in cui il genere televisivo ha vissuto più bassi che alti, ma che non ha impedito al programma, condotto quest'anno da Valeria Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista, di mantenere viva l'attenzione dei fan.

Tra gli spettatori affezionati, c'è anche Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello, che ai microfoni di SuperGuidaTV ha rivelato per chi fa il tifo tra i naufraghi. Quest'anno, in Honduras sono sbarcati 19 concorrenti, provenienti dal mondo dello spettacolo, della moda e persino della politica.

La produzione ha scelto di suddividerli in due gruppi : gli over 40 e gli under 40. Un'edizione che sta facendo parlare anche per le continue infrazioni al regolamento, con alcuni naufraghi spesso al centro di polemiche.

Ecco chi sono i due naufraghi nel cuore di Jessica

Ma torniamo all'ex voce dei Gazosa. La cantante al portale ha dichiarato con entusiasmo: "Mi piace molto Antonella Mosetti, conosco anche suo fratello. Sono persone deliziose e continuerò a fare il tifo per lei. E poi c'è Paolo Vallesi, con cui ho partecipato a Ora o Mai Più. Faccio il tifo anche per lui, se lo merita. Che vinca il migliore!"

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 18

Isola dei Famosi sì o no? La risposta inaspettata della Morlacchi

Non è finita qui. Jessica, ormai volto noto anche dei salotti televisivi, ha parlato dell'Isola anche a Pomeriggio Cinque, svelando un retroscena interessante su una possibile partecipazione personale: "Essendo tanto legata alla natura, mi farebbe impazzire fare un'esperienza del genere. Ma io non mangio pesce e non riuscirei mai a uccidere un animale con le mie mani. Per cui farei la fame. C'è il riso, lo so, ma no, non la farei".

A dimostrazione che l'alimentazione può essere un vero nodo sull'Isola, tra i concorrenti c'è anche l'attrice Loredana Cannata, dichiaratamente crudista e vegana. Una posizione che l'ha già portata a scontrarsi con Mario Adinolfi, dando vita a uno dei primi contrasti dell'edizione. Insomma, l'Isola dei Famosi continua tra strategie, fame, discussioni e... tifo da casa.