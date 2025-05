L'isola dei famosi 2025 corre ai ripari dopo la fuga dei concorrenti: al via i casting per nuovi naufraghi

Abbandoni, crisi e tante polemiche nel cast: la produzione de L'Isola dei Famosi 2025 cerca rinforzi. E dopo il rumor su Sofia Costantini spuntano voci su un volto destinato a far esplodere i social.

La quiete, in Honduras, è sempre provvisoria. A rimescolare le carte de L'Isola dei Famosi 2025 non sono solo fame e strategia, ma una lunga serie di colpi di scena che hanno messo in allarme la produzione. Dopo il mancato ingresso della modella Ibiza Altea, seguita dai ritiri lampo di Angelo Famao e Leonardo Brum, il cast ha iniziato a vacillare. A questo si aggiungono i dubbi di Antonella Mosetti, più volte tentata dall'addio, ma anche i silenzi sospetti di Camila Giorgi. Risultato? Servono nuovi naufraghi. E servono subito.

Casting in corso: chi entrerà davvero a movimentare L'Isola dei Famosi?

Veronica Gentili e Simona Ventura, L'Isola dei Famosi 2025

Il rumor sui nuovi casting de L'isola dei famosi arriva direttamente da Gabriele Parpiglia, che nel corso di 100% Parpiglia ha rivelato: "Proprio in queste ore mentre noi stiamo parlando, loro stano facendo i provini, perché dato che hanno abbandonato Angelo Famao e Brum, il modello, e sono in bilico Antonella Mosetti, che ha avuto qualche momento di cedimento, e Camila Giorgi, mentre noi siamo qui, stanno facendo una serie di casting ai nuovi naufraghi da far partire".

Secondo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni, la selezione si concentrerebbe su giovani volti televisivi, in particolare donne carismatiche e volti piacenti da piccolo schermo. Ma Parpiglia ha rincarato la dose sui social, lasciando presagire un ingresso che scatenerebbe fuoco e fiamme tra i naufraghi: "Vi posso dire che uno farà molto caos social, caos". Nessun nome, per ora, ma è bastata la promessa di scompiglio a far impazzire i fan.

Spunta Carmen Russo: possibile ritorno in Honduras?

Carmen Russo

Intanto, a gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato Carmen Russo. Ospite da Monica Setta a Storie di donne al bivio weekend, la showgirl ha alimentato i sospetti su una sua possibile partecipazione: "Ne ho già fatte alcune di Isole. Trovo che sia un'esperienza meravigliosa, poi ho avuto la fortuna di fare tre Isole una diversa dall'altra. Che la quarta sia un po' più diversa? Chi lo sa!". Parole che sanno di anticipo più che di ipotesi.

I giochi sono aperti, quindi: chi sbarcherà davvero a movimentare il gruppo dei senatori? E chi sarà il naufrago misterioso già pronto a sconvolgere gli equilibri?