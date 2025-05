L'isola dei famosi 2025, chi sono i nominati della seconda puntata

La tensione sale all'Isola dei Famosi 2025 e con la seconda puntata sono arrivate anche le prime vere fratture tra i concorrenti. Dopo una serata carica di nomination strategiche e dichiarazioni velenose, il verdetto è arrivato: Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Leonardo Brum e Carly Tommasini sono i naufraghi finiti al televoto.

I giovani votano Carly e Leonardo e il gruppo si spacca

L'Isola dei Famosi 2025

Nel gruppo dei giovani di questa edizione de L'isola dei famosi l'atmosfera si è fatta subito incandescente. Carly Tommasini ha ricevuto ben tre voti (da Angelo, Leonardo e Chiara), seguita da Leonardo Brum, nominato da Teresanna Pugliese e Samuele 'Spadino' Bragelli. Le motivazioni? Tra accuse di falsità e atteggiamenti poco sinceri, i naufraghi non hanno risparmiato colpi. "Lei non è vera", ha detto Leonardo riferendosi a Carly. Teresanna, invece, ha bollato Leonardo come "stratega e scorretto".

Tra i senatori è sfida aperta: Rossetti e Mosetti nel mirino

I naufraghi

Non è andata meglio tra i senatori. Patrizia Rossetti è stata nominata da Alessia Fabiani, Mario Adinolfi e Cristina Plevani, accusata di essere poco collaborativa e distante dal gruppo. Anche Antonella Mosetti ha raccolto voti pesanti, con Paolo Vallesi che ha sottolineato: "Se devo salvare una persona, preferisco salvarne una che vuole stare sull'Isola". Ma Mosetti ha risposto colpo su colpo, nominando a sua volta Adinolfi perché, dice, è forte ed è convinta che il pubblico lo salverà.

I leader decidono le sorti: salvi Mario e Spadino, dentro Patrizia e Leonardo

Il leader Omar Fantini, con diritto di salvataggio in caso di pari merito, ha scelto di salvare Mario Adinolfi, lasciando Patrizia Rossetti al televoto. Nunzio Stancampiano, dall'altra parte, ha colpito Leonardo Brum per il suo atteggiamento verso Teresanna, mentre Omar ha affondato definitivamente Antonella Mosetti.

Televoto solo via SMS: ecco come votare

Novità importante per quest'edizione: per evitare manipolazioni, si vota esclusivamente via SMS. Per salvare il proprio naufrago preferito, è necessario inviare un messaggio al 477.000.3 scrivendo il nome del concorrente. Chi resterà in Honduras e chi farà ritorno a casa? Il verdetto è nelle mani dei telespettatori, non resta che attendere la prossima puntata de L'Isola dei Famosi.