Isola dei Famosi 2024: Valentina Vezzali svela chi le manca in questi giorni e accusa: “Qui sono tutti morti”

I naufraghi dell'Isola dei Famosi sono stati divisi in due gruppi a partire dal 6 maggio: uno guidato da Greta Zuccarello e l'altro da Samuel Peron. I due team stanno cercando di adattarsi alla nuova situazione, anche se non mancano i malumori, come si è visto nel daytime del 9 maggio.

Ieri, il team di Samuel Peron, che include Matilde, Edoardo Franco, Artur e Rosanna, ha avuto i primi battibecchi. La stanchezza e le difficoltà nell'accendere il fuoco hanno portato a divergenze tra Rosanna, il modello ucraino, e il vincitore della scorsa edizione di MasterChef Italia.

Oggi è stata la squadra blu a discutere, con i soliti argomenti: come procurarsi il cibo e gestire gli spazi. Il team di Greta comprende Edoardo, Aras, Joe, Alvina, Khady e Valentina, oltre alla ballerina di Ciao Darwin

Greta, leader del gruppo, ha accusato Valentina Vezzali di lamentarsi inutilmente. La campionessa olimpica aveva osservato che il mare vicino alla squadra rossa è più pescoso, e infatti Artur ha portato ben cinque pesci al suo gruppo.

"Non è piacevole quando qualcuno si lamenta e pone troppe domande", ha osservato Greta che durante l'ultima puntata Rosanna aveva accusato Greta di seguire sempre Samuel Peron e di essersi costruita con lui un talamo matrimoniale, affermazioni che hanno spinto Vladimir a intervenire per evitare problemi familiari.

Greta ha convocato una riunione della sua squadra per discutere dei problemi e ha invitato Valentina a non isolarsi. Tuttavia, nel confessionale, la schermitrice ha detto di essere sorpresa dalla riunione, poiché era rivolta a lei. "Greta pensava che fossi arrabbiata, ma io sono tranquillissima, forse hanno la coda di paglia", ha spiegato.

Valentina ha infine detto che la sua squadra è troppo silenziosa. "Se provi a fare qualcosa devi allontanarti perché fai rumore. Mi manca Matilde perché voglio davvero scoprire l'Isola", ha dichiarato Valentina Vezzali, aggiungendo che sente la mancanza di Artur Denise, con cui andava a pescare.