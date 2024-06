Isola dei Famosi 2024, Dario Maltese asfalta Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria contro i giornalisti

Domenica 2 giugno è andata in onda la tredicesima puntata dell'Isola dei Famosi, semifinale del survival game che si concluderà mercoledì 5 giugno. Nel corso della serata gli spettatori hanno assistito ad un battibecco tra Dario Maltese e Sonia Bruganelli, i due opinionisti del programma. Vladimir Luxuria si è levata qualche sassolino dalla scarpa e sono stati scelti i sei finalisti.

Dario Maltese contro Sonia Bruganelli: cosa è successo

I due opinionisti, scelti per commentare il reality show e affiancare Vladimir Luxuria al suo debutto come conduttrice in prima serata, hanno dimostrato fin dalla prima puntata di non aver legato. Nonostante le dichiarazioni di facciata i loro battibecchi non sono passati inosservati. Un modo diverso di vedere il proprio ruolo all'interno del programma che ieri ha provocato l'ennesimo scontro.

Dopo la qualificazione in finale di Alvina Verecondi Scortecci, Sonia Bruganelli stava commentando il risultato, per lei inaspettato della contessa, quando è stata interrotta da Dario Maltese. Il giornalista ha espresso il suo giudizio sulla naufraga: "Alvina puntata dopo puntata aveva una strategia, un obiettivo e lo ha raggiunto". "Mi hai interrotto per dire questa cosa?", ha risposto infastidita l'ex moglie di Paolo Bonolis. "Bruganelli, se dovessi interromperti tutte le volte che dici banalità....", è stata la risposta del giornalista del TG5.

Artur è stato il secondo naufrago a raggiungere la finale

Vladimir Luxuria critica i giornalisti per un'insinuazione su Matilde Brandi

Non è stato un esordio fortunato quello dell'ex opinionista alla conduzione del survival game. Nonostante la sua buona volontà, i problemi del format, gli scarsi ascolti ed un cast oggettivamente sbagliato, hanno finito per travolgere anche Vladimir Luxuria che ieri ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane.

Durante la semifinale, Manila Nazzaro è sbarcata sulla Playa per fare una sorpresa alla sua amica Matilde Brandi. L'ex Miss Italia è volata in Honduras dopo aver sposato lo scorso 4 maggio Stefano Oradei, un matrimonio a cui la naufraga non ha potuto partecipare perchè impegnata nel survival game. "Era la damigella d'onore, lei stata un tassello mancante durante la cerimonia ma in maniera simbolica ecco qui il bouquet", ha raccontato Manila che ha portato anche un fotomontaggio dove Matilde è insieme alle damigelle.

A questo punto, Vladimir ha voluto ricordare alcune anticipazioni pubblicate dalla stampa rivelatesi infondate. "Vorrei levarmi un sassolino dalla scarpa, molti giornalisti avevano scritto che Matilde aveva firmato un contratto a tempo per essere presente al matrimonio della sua amica. Come avete visto non è vero, lei è ancora sull'Isola. Quindi, prima di scrivere, pensateci bene".

I sei finalisti dell'Isola dei Famosi

Durante la semifinale sono stati scelti i naufraghi che il 5 giugno si contenderanno la vittoria finale, dopo Edoardo Stoppa, che ha raggiunto l'obiettivo nella precedente puntata. Nell'ordine i naufraghi che attraverso una serie di prove hanno raggiunto il traguardo sono: Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, l'attore turco Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron, finalista segreto che vivrà isolato fino alla prossima puntata. Al televoto dopo le nomination sono finiti: Aras e Edoardo Franco, il meno votato sarà il primo degli esclusi mercoledì' sera. Ecco le scelte dei naufraghi.

Edoardo Franco ha scelto di nominare Alvina e Stoppa

ha scelto di nominare Alvina e Stoppa Edoardo Stoppa ha scelto di nominare Alvina e Edoardo

ha scelto di nominare Alvina e Edoardo Alvina ha scelto di nominare Edoardo Franco e Stoppa

ha scelto di nominare Edoardo Franco e Stoppa Aras ha scelto di nominare Alvina ed Edoardo Franco

ha scelto di nominare Alvina ed Edoardo Franco Artur come Leader ha salvato Alvina e ha scelto di nominare Aras

