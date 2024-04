Isola dei Famosi 2024: Samuel Peron e Greta Zuccarello ad Artur Dainese “Sei arrogante”

L'Isola dei Famosi 2024, che ha debuttato lo scorso 8 aprile, sta già generando i primi conflitti tra i naufraghi giunti sulla Playa. Nelle ultime ore, si sono scontrati da una parte Artur Dainese, dall'altra Samuel Peron e Greta Zuccarello. Il modello ucraino è stato accusato di arroganza, ma si è difeso rinfacciando ai suoi compagni d'avventura di utilizzare la sua esperienza e poi nominarlo.

Primi scontri sulla playa dell'Isola dei famosi: Samuel e Greta Vs Artur

Tra i concorrenti del survival game sono subito emerse le prime antipatie, con il modello ucraino che è stato il primo ad essere preso di mira, colpevolizzato da alcuni naufraghi per la presunta mancanza di funzionalità al gruppo.

Artur Dainese, grazie alla sua esperienza pregressa in Supervivientes, la versione iberica del format, sembra avere più dimestichezza degli altri isolani. Nella puntata di lunedì, è finito al televoto insieme a Luce Caponegro, Joe Bastianich e Samuel Peron, con molti che lo hanno nominato proprio per via del suo background da naufrago.

Artur Dainese al centro delle critiche di alcuni naufraghi

Durante l'ultimo daytime del programma, è stata trasmessa una clip in cui Samuel e Greta hanno chiesto a Artur di mostrare loro come aprire un cocco, suscitando l'irritazione dell'ex tentatore di Temptation Island. Quest'ultimo ha rimproverato il ballerino e la modella per la loro presunta incoerenza.

"Sono avvantaggiato e quindi sono nominabile, però devo venire qua e spiegarvi le cose. Chiedetemelo, perché quando inizio a spiegare dite 'no ne sai più di noi'".

"Sei polemico e ti esprimi in maniera negativa", ha replicato Samuel Peron. Nel confessionale, il professionista di Ballando con le Stelle ha ribadito lo stesso concetto, aggiungendo: "Artur non è funzionale al gruppo e alla squadra".

Samuel e Artur discutono per il taglio del cocco

Greta ha accusato Artur di "Non ascoltare nessuno e non accettare il confronto". La modella, ex volto di Victoria's Secret e leader della settimana, ha partecipato come ballerina a Ciao Darwin, per questo motivo alcuni 'maligni' sui social la considerano una protetta dell'opinionista Sonia Bruganelli.

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi va in onda stasera, 11 aprile. Vladimir Luxuria, promossa quest'anno alla conduzione, presenterà il programma in differita. Il reality sarà registrato poche ore prima per evitare la sovrapposizione con Supervivientes, con cui condivide alcune location.