L'Isola dei Famosi 2024, la grande (e meritata) scommessa chiamata Vladimir Luxuria

Ex vincitrice, inviata e opinionista del programma, dopo 20 anni di tv Vladimir Luxuria è stata finalmente promossa a conduttrice per L'Isola dei Famosi. Un azzardo da parte di Mediaset o un più che meritato (e tardivo) riconoscimento?

Esordire in prima serata a 58 anni, perché no? L'8 aprile Vladimir Luxuria condurrà la sua prima trasmissione su Canale 5, dopo quasi 30 anni di televisione e due decenni di 'ospitate'. Quell'Isola dei Famosi che l'ha vista concorrente in trionfo nel 2008, inviata nel 2011 e a seguire in più occasioni opinionista, segnerà il suo esordio dal vivo in solitaria, e in prime time, all'interno di un reality game che conosce come le proprie tasche.

L'attesa prima volta

Vladimir Luxuria

La 18esima edizione de L'Isola dei Famosi sarà la nona Mediaset, dopo le 5 firmate Alessia Marcuzzi e le 3 targate Ilary Blasi. Negli ultimi anni il format ha arrancato, con uno share medio sceso sotto il 20% e 2 milioni e mezzo di telespettatori. Blasi esplicitava noia e fastidio dopo 12 minuti di diretta, come se fosse costretta da chissà quale entità soprannaturale a condurre 4 infinite ore a settimana. C'era bisogno di un cambio di marcia, di novità sostanziali, di una scommessa. E qui è arrivata Vladimir, prima parlamentare dichiaratamente trans d'Europa, tra il 2006 e il 2008 grazie a Rifondazione Comunista, celebre volto della night life queer capitolina, quando negli anni '90 era direttrice artistica di Muccassassina, e una volta salutata la politica reinventatasi scrittrice, attrice, conduttrice radio (ancora oggi con Il rosso e il nero, su Rai Radio1), cantante e soprattutto volto tv. Ospite, giurata, concorrente, inviata, opinionista, tuttologa, co-conduttrice su La7 di Fuori di gusto nel 2012 e di Colorado su Italia1 nel 2013, conduttrice di L'isola di Adamo ed Eva nel 2015 su Nove.

20 anni sempre sul pezzo

Primo giorno in Parlamento per Vladimir Luxuria

Luxuria è quasi sempre stata spalla, saggia voce di supporto, con il suo pensare intelligente, forbito, pungente e raramente banale. Negli anni ha ampiamente dato prova di saper non solo stare in uno spazio tv ma di poterlo riempire abbondantemente, affrontando gli argomenti più disparati. Dalla politica interna e internazionale al gossip più becero, dalla musica al cinema (è ancora oggi direttrice del Lovers Film Festival di Torino), dalle dinamiche da reality alle battaglie per i diritti LGBTQIA+. Dove la metti, Vladimir sa stare. Che debba discutere animosamente di famiglie arcobaleno con Mario Adinolfi su Rete 4 o affrontare i temi del giorno a Linea Notte, trasformarsi in Boy George a Tale e Quale o litigare con Vittorio Sgarbi a Live - Non è la D'Urso, Luxuria il suo lo porta sempre a casa.

Il confronto è sempre stato punto di partenza e di arrivo del suo lungo percorso televisivo. Eppure nessuno le aveva mai voluto affidare un programma dal vivo, da padrona di casa. Fino a quest'Isola dei famosi in cui Vladimir andrà a raccogliere quanto abbondantemente seminato negli ultimi decenni. E diciamocelo, con merito, perché ha saputo farsi conoscere e apprezzare dal pubblico mainstream, andando dalla famigerata casalinga di Voghera al laureato in ingegneria meccanica. Non a caso nel 2008, fresca di caduta del secondo governo Prodi, decise incredibilmente di non ricandidarsi ma di andare all'Isola da concorrente, vincendola, battendo al televoto in finale Belen Rodriguez, al cospetto di 7.214.000 telespettatori. All'epoca era Simona Ventura l'unica e insostituibile conduttrice del reality. 16 anni dopo toccherà a lei.

Non solo Vladimir. Opinionisti, inviata e cast

Isola dei Famosi 6: Vladimir Luxuria durante la prova del fuoco (prima puntata)

Al suo fianco in studio Luxuria avrà un'altra incognita e una mezza certezza. L'incognita si chiama Dario Maltese, volto del Tg5. Dopo Cesara Buonamici opinionista del Grande Fratello, a Mediaset hanno deciso di provare il clamoroso bis con il 47enne Dario, mentre la mezza certezza ha il nome e il cognome di Sonia Bruganelli, fino allo scorso anno chiacchierata opinionista del Gf Vip. Inviata in Honduras, altra novità di stagione, sarà Elenoire Casalegno, nel 2016 vista come concorrente nella Casa di Cinecittà. Per quanto riguarda il cast, per ora non ufficializzato da Mediaset ma anticipato da TvBlog, vedremo in gara Valentina Vezzali, Maitè Yanes, Selen, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello, Marina Suma, Edoardo Franco, Aras Senol, Joe Bastianich, Artur Dainese, Edoardo Stoppa e Samuel Peron.

Chiaro che molto dell'eventuale successo di questa 18esima edizione, se non tutto, dipenderà proprio dal cast, ma a prescindere dai nomi in gara Vladimir Luxuria potrebbe rivelarsi la vera vincitrice di un azzardo che si legge scommessa, e pronto ad essere rinominato certezza.