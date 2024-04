Isola dei famosi 2024, Sonia Bruganelli e Dario Maltesi: Le prime parole da opinionisti

L'Isola dei Famosi sta per iniziare, vediamo cosa pensano i due collaboratori di Vladimir Luxuria, nuova conduttrice del reality show.

Quest'anno, l'Isola dei Famosi si presenta con una squadra totalmente rinnovata. Oltre alla conduttrice, Mediaset ha deciso di cambiare anche gli opinionisti del programma. Al fianco di Vladimir Luxuria, ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltesi.

Dal prossimo lunedì, gli spettatori di Canale 5 si immergeranno nei magnifici panorami dell'Honduras. Anche quest'anno, la versione italiana di Celebrity Survivor ha scelto Cayos Cochinos come location.

Dopo aver ascoltato le prime parole di Vladimir Luxuria, che ha sottolineato il suo ruolo storico come prima conduttrice trans di una trasmissione importante in prima serata su Canale 5 e forse anche in Europa, è arrivato il momento di conoscere gli altri protagonisti del programma, che hanno raccontato le loro sensazioni al settimanale Chi.

Sonia Bruganelli: Dal Grande Fratello Vip all'Isola dei Famosi

Il pubblico dei reality show conosce la nuova opinionista del survival show per averla vista per due anni al fianco di Alfonso Signorini. L'ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha ricoperto lo stesso ruolo nella sesta e nella settima edizione del Grande Fratello Vip.

Nell'intervista al magazine, Sonia Bruganelli ha richiamato la sua precedente esperienza, sottolineando che il suo approccio dipenderà molto dalla personalità dei concorrenti, dai comportamenti e dalle dinamiche. "Nelle mie precedenti esperienze sono stata in alcuni casi divisiva, a volte severa, a volte più morbida".

Dario Maltesi: Un giornalista al servizio di Vladimir Luxuria

Dario Maltesi è considerato l'uomo di Piersilvio Berlusconi all'interno del reality, ed è stato proprio il figlio del Cavaliere a fare il suo nome, così come è successo per Cesara Buonamici al Grande Fratello.

Sonia Bruganelli e Dario Maltese: "Ecco cosa consigliamo ai naufraghi"

Volto del TG5, il giornalista ha spiegato al settimanale che proverà a rimanere se stesso: "Sarò diretto, vado con curiosità e con la voglia di divertirmi. Farò domande, dirò quello che penso e cercherò di dare il mio contributo per far emergere le storie dei protagonisti".

"Con Sonia Bruganelli, Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno siamo una squadra - ha aggiunto - si è creata una bella atmosfera. Sonia conosce bene i meccanismi del reality, è veloce e brillante".

I consigli degli opinionisti ai tredici naufraghi

Sette uomini e sei donne sono partiti per l'Honduras per questa emozionante ed impegnativa avventura. I due opinionisti sono pronti a dar loro dei suggerimenti per vivere al meglio l'Isola.

"Il mio consiglio è giocare questa partita con impegno, non mollare quando ci saranno momenti difficili sapendo che è soltanto una parentesi, ma che certamente può essere un arricchimento", ha affermato Dario Maltesi. "Un modo per mettersi alla prova e scoprire lati del proprio carattere che non si pensava di avere".

"Consiglio di assumere un atteggiamento defilato all'inizio e un approccio attento a osservare e a studiare il carattere degli altri concorrenti piuttosto che agire di istinto. Questi, penso, possano essere gli elementi di una strategia abbastanza efficace", ha aggiunto Sonia Bruganelli.