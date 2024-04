Isola dei famosi 2024: Chi è Peppe Di Napoli, il pescivendolo napoletano star di TikTok

Da quest'anno, L'isola dei Famosi ha affiancato personaggi poco noti al grande pubblico televisivo ai Vip del programma. Tra i cosiddetti naufraghi "Nip" figura Peppe Di Napoli, pescivendolo napoletano che nel corso degli anni è diventato una star di TikTok, accumulando un seguito di oltre 300mila follower, determinati a manifestargli il loro sostegno anche nella lontana Honduras. Scopriamo insieme chi è questo eclettico protagonista del reality show.

Peppe Di Napoli nella Palapa

Da Rione Traiano alle spiagge dell'Honduras: la storia di Peppe di Napoli

Peppe Di Napoli è un pescivendolo di 51 anni, originario del Rione Traiano, situato nella periferia ovest di Napoli. Cresciuto in una famiglia con una lunga tradizione di pescivendoli, ha iniziato a lavorare nel settore fin da giovane, aiutando suo padre nel suo negozio. Il concorrente del survival game è diventato famoso grazie alla sua presenza sui social media, in particolare su TikTok, dove condivide contenuti che mostrano la merce fresca della sua pescheria, contribuendo così a promuovere il suo business.

Il naufrago non VIP del programma di Vladimir Luxuria, al suo esordio alla conduzione, è sposato con Brunella e insieme hanno due figli: Aurora, nata nel 2003, e Alessandro, nato nel 2009. La coppia ha deciso di formalizzare la loro relazione nel 2020, celebrando il matrimonio con una splendida cerimonia. "Dopo trentatré anni fianco a fianco, ogni giorno è come il primo. Non ci siamo mai separati neanche per un giorno. Quando sono partito, lei ha pianto senza sosta. Trovare un amore così è davvero bellissimo", ha detto della moglie a l'Isola.

Peppe di Napoli sull'Isola

Peppe Di Napoli è un personaggio eclettico e affascinante! La sua capacità di catturare l'attenzione e l'affetto del pubblico, sia online che in televisione, è notevole. È riuscito a trasformare la sua attività di pescivendolo in una vera e propria esperienza culinaria, aprendo un secondo locale a Torino e trasformando il negozio originario di Napoli in una risto-pescheria, dove mette in mostra le sue abilità anche come chef.

"La mia vita... a cascata" è il titolo del libro pubblicato da Peppe, dove sono riportati "Ricordi e ricette del cuore, dalla prima infanzia a oggi", e "Sapori autentici, grandi classici della tradizione italiana e piatti creativi si mescolano ai ricordi di un ragazzino che dal Rione Traiano di Napoli non ha mai smesso di crescere, fino a diventare uno degli chef più seguiti d'Italia".

Peppe di Napoli

Prima di sbarcare a Cayo Cochinos, in Honduras, Peppe Di Napoli ha già avuto esperienze televisive, infatti, ha debuttato come conduttore con "Do You Like Pesce?", un programma di ricette disponibile sulle emittenti del gruppo Discovery.

La sua partecipazione all'Isola dei Famosi 2024 ha attirato l'attenzione di molti spettatori, tanto che è risultato il più votato nel primo televoto eliminatorio del reality show. Durante questo percorso può vantare il sostegno degli oltre 300mila follower che lo seguono su TikTok e di alcuni amici e collaboratori, come il pizzaiolo e tiktokker Errico Porzio.