Isola dei Famosi 2024: Khady e Artur smentiscono una relazione, scontro tra Joe e Vladimir

Nella puntata del 6 maggio de L'Isola dei Famosi, gli occhi delle telecamere si sono concentrati su Khady e Artur. I due hanno negato che tra loro ci sia qualcosa di più di un'amicizia, ma non tutti sono d'accordo. Daniele, tornato in studio dopo il ritiro, ha stuzzicato Joe, scatenando un confronto con Vladimir Luxuria. Quest'ultima ha ricordato a Joe che si trovava in un reality show.

Khady e Artur: solo amicizia?

Nel corso della settima puntata del reality show, è stato evidenziato un avvicinamento tra Khady Gueye e Artur Dainese. I due trascorrono molto tempo insieme, tra passeggiate, chiacchierate e condivisione della stessa stuoia.

La modella senegalese ha negato che tra loro ci sia qualcosa che va oltre l'amicizia, affermando: "Ho ritrovato un amico che conoscevo già all'esterno. Mi fa sorridere. Stando qui giorno dopo giorno, l'ho riscoperto".

Anche Artur è d'accordo con la naufraga: "Tengo vicine a me le persone sincere. È una bella ragazza, ci conoscevamo già fuori, e ora abbiamo approfondito il nostro rapporto, ma sempre in amicizia". Greta Zuccarello, invece, ritiene che il loro avvicinamento sia funzionale alle dinamiche del gioco.

Sonia Bruganelli, in studio, non crede alla versione dei due naufraghi. Da notare che poco prima c'era stato uno scontro tra l'opinionista e Khady, poiché la modella ha accusato Sonia di sostenere Greta solo perché si conoscono. Infatti, era stata proprio la Bruganelli a portare la ballerina a Ciao Darwin.

Khady ha negato di avere una relazxione con Artur

Confronto tra Daniele, Joe e Vladimir Luxuria

Dopo il momento gossip che ha coinvolto Samuel e Rosanna, la puntata è stata accesa da uno scontro tra Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi. Sonia Bruganelli ha elogiato l'ex giudice di MasterChef Italia per il suo percorso di crescita durante il mese trascorso nel programma.

Joe Bastianich

Daniele, però, ha criticato l'imprenditore dicendo: "Non mi freghi. Sento sempre più puzza di capitalismo nelle tue parole". Ha poi aggiunto: "Ragioni in termini di qualità-prezzo e profitto. Stai impostando la tua presenza nell'Isola come una ricerca assoluta del profitto. Per te, pescare pesci è una sofferenza perché non puoi venderli a 80 dollari nei tuoi ristoranti".

Joe ha replicato: "Le persone ignoranti vanno lasciate parlare". Poi ha attaccato il programma: "Vladimir, abbiamo trasformato un momento bello, autentico e comunicativo con il pubblico in una cosa brutta, misera e stupida". Vladimir Luxuria gli ha spiegato che stare sull'Isola comporta anche questo: "Bisogna essere pronti a sentire cose che piacciono e cose che piacciono meno. Questo è lo spirito del programma".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, I commenti di Daniele Radini Tedeschi su Joe Bastianich