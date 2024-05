Isola dei Famosi, Dario Maltese minaccia di lasciare il programma: "Se succede anche questa volta io vado via"

Mercoledì 29 maggio è andata in onda la dodicesima puntata dell'Isola dei Famosi, il programma condotto da Vladimir Luxuria, che è ormai alle sue ultime battute: la finale si disputerà il prossimo 5 giugno. La terz'ultima serata del reality show ha visto una presa di posizione di Dario Maltese, che ha minacciato di lasciare il programma, l'eliminazione di due naufraghe e l'elezione del primo finalista del survival game.

Dario Maltese contro Artur Dainese

La puntata andata in onda domenica 26 maggio si era conclusa con il solito giro di nomination, questa volta erano finiti al televoto Matilde Brandi, Linda Morselli, Karina Sapsai, Edoardo Stoppa ed Artur Dainese. Quest'ultimo è uno dei naufraghi più controversi, finito sempre in nomination è stato puntualmente salvato dal pubblico che, considerata l'edizione soporifera del programma, gli riconosce il merito di essere al centro delle poche dinamiche del reality show.

Artur e Karina sono stati salvati dal pubblico

Ieri sera, dopo la chiusura del televoto, e poco prima che Vladimir Luxuria leggesse il verdetto del pubblico, uno dei due opinionisti ha accusato Artur di aver giocato in maniera scorretta. Il duro rimprovero non è stato avanzato dalla tagliente Sonia Bruganelli ma dal giornalista Dario Maltese, il volto del TG5, voluto nel programma da Pier Silvio Berlusconi, ha detto: "In questo gioco si è dimostrato scorretto.Se lui passa anche questa volta io mi alzo e me ne vado". Il giornalista scherzava, ma non ha una buona opinione del naufrago.

Nonostante questa 'minaccia', il modello ucraino è stato salvato dal pubblico, che a questo primo giro ha punito Linda Morselli, l'ex fidanzata di Valentino Rossi, che come avevamo anticipato era ultima nei sondaggi del web. Queste le percentuali di ieri sera dei cinque concorrenti in nomination: Edoardo 49%, Matilde 21%, Artur 17%, Karina 7%, Linda 6%.

Ma non è finita qua per Dario Maltese ed Artur, la dodicesima puntata ha visto anche l'eliminazione di un secondo sopravvissuto, come vengono chiamati i partecipanti alla versione spagnola dell'Isola dei famosi. Anche questa volta Dainese è finito in nomination, con lui c'erano Karina e Khady Gueye e Edoardo Franco. Ebbene, il modello ucraino è stato ancora salvato dal pubblico che ha eliminato, a sorpresa, la modella senegalese, una delle naufraghe più interessanti di quest'edizione. Queste le percentuali fornite da Mediaset: Edoardo Franco 54%, Artur 25%, Karina 11%, Khady 10%.

Edoardo Stoppa è il primo finalista de L'Isola dei famosi

Questa sera uno dei concorrenti rimasti in gara si è guadagnato un posto alla finale del programma. A raggiungere il traguardo è stato Edoardo Stoppa, favorito alla vittoria dal giorno in cui sono stati resi i nomi dei partecipanti alla diciottesima edizione del reality show. L'ex inviato di Striscia La Notizia e Matilde Brandi hanno superato una serie di sfide e si sono giocati la finale alla prova del "naugrafo vitruviano", vinta da Edoardo.

La puntata è terminata con il solito giro di nomination, ogni naufrago ha dovuto fare due nomi, come era già accaduto domenica scorsa. Alla fine tre concorrenti sono finiti al televoto, uno di loro abbandonerà il programma nella semifinale del 2 giugno. Il pubblico deve scegliere chi salvare tra Artur, Samuel Peron e Karina. Ecco come hanno votato i concorrenti