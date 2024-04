Isola dei Famosi 2024: Daniele Radini Tedeschi chiede pandori a Chiara Ferragni, sbarcano due nuovi naufraghi

Nella quarta puntata del reality show non ci sono stati eliminati ma due nuovi concorrenti sono arrivati in Honduras.

Nella quarta puntata dell'Isola dei Famosi nessun naufrago ha abbandonato il programma. Sono stati nominati quattro concorrenti, uno dei quali sarà eliminato lunedì 22 aprile. Due nuovi concorrenti, Rosanna Lodi e Sonny Olumati, sono arrivati sulla spiaggia, mentre Daniele Radini Tedeschi ha chiesto a Chiara Ferragni dei pandori avanzati. Pietro ha ammesso di aver mangiato del cibo rubato.

Artur è in nomination per l'eliminazione

Nessun concorrente eliminato nella quarta puntata: il riassunto del 18 aprile

Gli spettatori del reality show si aspettavano che la puntata ruotasse intorno alla squalifica di Francesco Benigni, ma la produzione ha deciso di non mostrare le immagini e ha liquidato la questione con un breve comunicato e una riflessione di Vladimir Luxuria: "Francesco Benigni dovrebbe essere grato che non sono state trasmesse le immagini".

La puntata è iniziata con Daniele Radini Tedeschi, che è stato attaccato da tutti i concorrenti tranne Pietro. Nella clip mostrata, il critico d'arte ha litigato con Samuel Peron, leader della settimana, dicendo: "Io sono in vacanza e tu mi stai rompendo il caz.o", e poi con gli altri naufraghi. Il naufrago ha dichiarato di preferire vivere da solo piuttosto che nel gruppo: "Non voglio rispondere del mio comportamento a nessuno".

Daniele, accusato di non fare nulla per procurarsi il cibo, ha spiegato che nelle prossime settimane si accontenterà delle briciole di chi gli farà l'elemosina. Ha anche invitato Chiara Ferragni a mandargli dei pandori, alludendo allo scandalo che l'ha coinvolta. "Anzi invito addirittura a casa, la signora Chiara che è esperta di beneficenza, a mandarmi qualche pandoro. Magari le è rimasto qualcosa", ha detto il critico d'arte.

Daniele ha fatto un appello a Chiara Ferragni

Anche Pietro Fanelli ha affermato che non vuole seguire le regole e ha dichiarato "di essere disposto a dare il suo cibo a favore della cultura". Ha sottolineato che vive come un bohémien "alle spalle della società". Tuttavia, gli altri naufraghi non sono d'accordo con lui e pensano che voglia vivere sull'Isola sfruttando il lavoro degli altri. Pietro ha confessato di aver mangiato insieme ad altri naufraghi del cibo rubato ma non ha fatto nomi dei suoi 'complici'.

Rosanna Lodi, nota per la sua presenza nel programma televisivo Due chiacchiere in cucina su 7Gold, e Sonny Olumati, studente di medicina, attivista e ballerino professionista, sono due nuovi naufraghi, sono sbarcati su un'isola minore e si trovano insieme a Edoardo Stoppa. I tre dovranno costruire una barca per raggiungere il resto del gruppo, e la prova permetterà loro di ottenere una ricompensa.

Nella puntata precedente, erano stati nominati Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese, Peppe Di Napoli e Joe Bastianich. I due meno votati dal pubblico, Artur e Daniele, si sono sfidati in una gara vinta dal critico d'arte. Di conseguenza, il modello di origini ucraine è nuovamente in nomination, questa volta per l'eliminazione.

Con lui al televoto ci sono Khady Gueye, Maité Yanes, Peppe Di Napoli e Alvina Verecondi Scortecci. Il meno votato lascerà l'Honduras e tornerà in Italia. Quest'anno l'Isola dei Famosi non prevede seconde chance.