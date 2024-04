Isola dei Famosi 2024: Francesco Benigno silenziato da Vladimir: 'Nessuna immagine e dovrebbe ringraziarci'

Negli ultimi giorni, le notizie sull'Isola dei Famosi si sono concentrate sulla squalifica di Francesco Benigno e sui video dell'attore siciliano che contestava la decisione della produzione. Nella puntata del 18 aprile, il pubblico si aspettava di vedere le immagini che hanno portato all'esclusione del naufrago, ma le aspettative sono state deluse. Mediaset e Banijay Italia hanno preso una decisione discutibile, che lascia aperto il fronte delle polemiche e delle speculazioni: nessuna clip è stata trasmessa 'per rispetto verso il pubblico', ha detto Vladimir, ma gli spettatori non sono d'accordo.

Il 'caso' Francesco Benigno è stato liquidato in pochi minuti

L'isola dei Famosi ha deciso di non mettere un punto definitivo alla questione aperta dalla squalifica di Francesco Benigno. L'attore di Mery per sempre da mercoledì 17 aprile non è più un concorrente del reality "esperienza conclusa e televoto annullato", aveva annunciato Elenoire Casalegno nel corso del daytime. Subito dopo, Francesco ha iniziato a pubblicare sulla sua pagina di Facebook una serie di video in cui accusa Mediaset di averlo cacciato senza nessun motivo, chiedendo di mostrare le immagini che hanno causato la sua espulsione.

La decisione della produzione lascia perplesso il pubblico.

Ebbene, nonostante la richiesta legittima di Benigno e del pubblico di sapere quale è stata la scintilla che ha provocato il provvedimento contro l'attore siciliano, L'Isola dei Famosi ha preferito liquidare la questione in pochi minuti, dopo non averne fatto alcun accenno per più di un'ora.

Vladimir Luxuria

Erano passate da poco le 23:00, quando Vladimir Luxuria ha finalmente messo sul tavolo l'argomento dell'eliminazione del concorrente, sia Mediaset che Banijay Italia nei comunicati hanno parlato di "comportamenti non consoni e vietati dal regolamento del programma, regole che l'interessato aveva precedentemente accettato e sottoscritto".

Vladimir ha liquidato la questione con poche parole, sottolineando che l'episodio "non sarà mostrato per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabili". Poi la conduttrice ha aggiunto la sua testimonianza sui fatti: "Io questa scena l'ho vista. Sull'Isola si litiga e si può discutere. Ma non trascendere. La scelta di non mandarla in onda è segno di rispetto verso il pubblico a casa. E forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci. Chiudiamola qui".

Un altro accenno Vladimir l'ha fatto in zona nomination, quando è arrivato il turno di Artur Dainese, il naufrago con cui Benigno ha litigato, Luxuria ha affermato: "Ti dico una cosa che il pubblico non capirà: complimenti per come sai reagire".

La decisione ha scontentato il pubblico, come si legge dai commenti sui social, è in parte ha rafforzato la posizione di Francesco Benigno che aveva anticipato: "Non mostreranno nessun video perchè non ho fatto niente contro il regolamento".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Vladimir Luxuria e il comunicato su Francesco Benigno.