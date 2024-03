Isola dei famosi: Chi è Greta Zuccarello e dove abbiamo visto la nuova concorrente del reality show

Nata a Treviso nel 1996, Greta Zuccarello l'8 aprile sbarcherà in Honduras insieme ad altri dodici concorrenti de L'isola dei famosi, il survival show di Canale 5 che quest'anno sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria, opinionista di Ilary Blasi nelle ultime due edizioni del survival game. Scopriamo insieme chi è Greta Zuccarello e in quali trasmissioni televisive l'abbiamo già vista.

Chi è Greta Zuccarello

Fin da giovane, Greta Zuccarello ha dimostrato una passione innata per la danza. Cresciuta a Treviso, ha iniziato a coltivare il suo talento tra le mura dei teatri locali, attirando l'attenzione di talent scout internazionali con il suo talento. Questo l'ha portata a un importante bivio nella sua giovane vita: l'ammissione alla prestigiosa San Francisco Ballet School a soli 16 anni.

La carriera nel mondo della danza

Il suo impegno e la sua dedizione l'hanno portata a trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha affrontato con determinazione i rigori della formazione professionale. A 17 anni, ha ottenuto il visto da studente e ha continuato a perseguire il suo sogno di diventare una ballerina di punta. "Partecipando ai concorsi, ho vinto una borsa di studio per uno stage estivo all'Opus Ballet di Firenze dove sono poi rimasta dai 14 ai 17 anni per completare la mia formazione di classico e contemporaneo", ha raccontato alla rivista Treviso 30 News.

Dopo aver brillato sulle prestigiose scene di New York, Greta Zuccarello ha deciso di ritornare in Italia, dove aveva sempre sognato di calcare i palcoscenici dei principali teatri italiani. Tuttavia, il destino l'ha condotta in un'altra direzione: quella della televisione.

Tra moda e televisione

Greta ha conquistato il pubblico italiano partecipando a spettacoli televisivi di grande successo come Tale e Quale Show e Ciao Darwin, dimostrando la sua versatilità. Ora è entrata nel cast de L'Isola dei famosi.

Ma Greta non è solo una ballerina e un volto televisivo. Nel 2016, poco più che diciottenne, ha prestato il suo volto alla rinomata marca di lingerie Victoria's Secret.

Vita privata

Tuttavia, dietro la sua vita pubblica si cela una donna riservata. Nonostante la sua fama e il suo successo, Greta Zuccarello ha mantenuto una certa discrezione riguardo alla sua vita privata. Si sa che divide il suo tempo tra New York e l'Italia, stabilendosi a Roma per gli impegni professionali.

I dettagli sulla sua vita amorosa attuale restano avvolti nel mistero, sebbene in passato sia stata legata a Luca Dotto, campione azzurro di nuoto.