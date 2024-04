Isola dei Famosi 2024, anticipazioni puntata del 22 aprile: il ritorno di due naufraghi e l'esito del televoto

Stasera va in onda su Canale 5 la quinta puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Questa sera, 22 aprile 2024, in prima serata, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Durante il quinto appuntamento di questa edizione del reality show, i concorrenti che si sono negativizzati torneranno in gioco, mentre uno tra i nominati dovrà abbandonare definitivamente il programma.

Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Anteprima del quinto appuntamento con il reality show

Torna il survival game condotto da Vladimir Luxuria che al suo fianco anche questa settimana avrà i due opinionisti: Sonia Bruganelli e il giornalista Dario Maltese. In Honduras, per curare i collegamenti con Playa Espinada, ci sarà l'inviata Elenoire Casalegno.

Durante questa puntata, i naufraghi accoglieranno tra loro Edoardo Franco e Aras Senol, i due concorrenti che, dopo essersi negativizzati dal COVID-19, tornano in gioco oggi.

Isola dei Famosi 2024: Pietro e Daniele continuano la loro rivolta contro il gruppo

Anche questa settimana si svolgeranno sfide tra i naufraghi, mettendo a rischio la loro permanenza sull'Isola. Sarà auspicabile evitare infortuni, come quello accaduto a Marina Suma, vittima di una caduta durante una sfida con Pietro. L'attrice sta bene, ma avverte ancora alcuni dolori. Peggio è andata a Francesca Bergesio, costretta a ritirarsi per un infortunio subito durante la prima puntata.

Questa sera un naufrago verrà definitivamente eliminato dal gioco. Dopo il ritiro di Peppe Di Napoli, il televoto è stato chiuso e poi riaperto. Tra poche ore, Sapremo chi tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci dovrà lasciare l'Isola.

Maitè Yanes è ultima nei sondaggi

Secondo i sondaggi di ForumFree, la nobildonna risulta in vantaggio con il 34,42% delle preferenze, seguita da Artur con il 28,89% e Khady con il 24,12%. Infine, a rischio eliminazione troviamo Maitè con il 12,56%.

Inoltre, questa sera verranno approfonditi i profili degli ultimi naufraghi sbarcati nel reality show: Rosanna Lodi e Sonny Olumati, i quali si sono uniti al gruppo dopo aver trascorso alcuni giorni su una piccola isola con Edoardo Stoppa e ora si trovano su Playa Espinada.