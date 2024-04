Isola dei Famosi 2024: Pietro e Daniele continuano la loro rivolta contro il gruppo

Sull'Isola dei Famosi, due naufraghi stanno avendo difficoltà a integrarsi nel gruppo: Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi. Entrambi poeti e anticonformisti, hanno dimostrato di avere una visione unica e spesso contraria rispetto alle regole imposte dai loro compagni di avventura. Questa situazione ha dato vita a tensioni e scontri all'interno del gruppo, con i due ribelli che continuano a seguire il proprio percorso, anche a costo di isolarsi dagli altri concorrenti.

Daniele ha deciso che vivrà di carità

Le opinioni controcorrente dei naufraghi e gli scontri con il leader

L'ultima puntata del reality show era iniziata con un focus sui due concorrenti meno convenzionali del programma. Il critico d'arte si era opposto a Samuel Peron, leader del gruppo, affermando di considerare la sua esperienza sull'Isola come una vacanza. Queste osservazioni avevano irritato, altri concorrenti, tra cui Edoardo Stoppa e Joe Bastianich.

Negli ultimi daytime, Daniele Radini Tedeschi, che in precedenza aveva chiesto i pandori a Chiara Ferragni, ha dichiarato di voler "vivere come un vagabondo" e ha ribadito la sua volontà di non collaborare con gli altri naufraghi. Ha affermato: "Lascerò la mia ciotola qui, e ognuno potrà scegliere se metterci qualcosa o no, in base al proprio libero arbitrio e non alla decisione del gruppo".

Il secondo ribelle è Pietro Fanelli, che ha dichiarato: "Vivo da bohémien, sono sempre stato fuori dalla società" e non ha intenzione di eseguire compiti solo perché gli vengono chiesti. Nel recente daytime, Fanelli ha ribadito che farà le cose quando vorrà e quando le richieste saranno formulate con gentilezza.

Pietro si vuole isolare del gruppo

"Scegliete le mansioni che si adattano meglio alle mie competenze e le farò, non sono un robot." Poi, rivolgendosi a Matilde Brandi, ha aggiunto: "Se vieni da me e mi chiedi qualcosa con gentilezza, io lo faccio. Non sono una macchina, io agisco per sentimento".

Alcuni dei naufraghi non hanno intenzione di assecondare i due ribelli. "Prendete la vostra porzione di riso, il fuoco, e vivetevi la vostra Isola da soli", hanno detto a Daniele e Pietro.

