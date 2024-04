Isola dei famosi 2024, anticipazioni puntata 15 aprile: esito del televoto e nomination

Questa sera, 15 aprile 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi 2024. Il reality show è giunto al suo terzo appuntamento di questa edizione. Nel corso della serata, conosceremo le dinamiche che si sono sviluppate nelle ultime ore tra i naufraghi e sapremo l'esito del primo televoto eliminatorio.

Anteprima del terzo appuntamento con il reality show

Nuovo appuntamento con il reality show che, da quest'anno, Mediaset ha affidato a Vladimir Luxuria, la conduttrice del programma in passato è stata concorrente, inviata e opinionista dell'Isola. Al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come inviata, direttamente da Cayo Cochinos, vedremo Elenoire Casalegno. I due opinionisti hanno già incassato le prime critiche: l'ex naufraga Guendalina Tavassi li ha definiti "scelta noiosetta da morire, completamente sbagliata, noiosa".

Quest'anno, ha annunciato Vladimir, non ci saranno seconde chance, a differenza delle precedenti edizioni, l'ultimo concorrente al televoto verrà eliminato senza possibilità di essere ripescato.

Nella puntata di giovedì, trasmessa in differita per non sovrapporsi all'edizione iberica del programma, sono finiti in nomination quattro concorrenti: Luce Caponegro, Peppe Di Napoli, Samuel Peron e Khady Gueye, di cui abbiamo parlato nella news in cui abbiamo raccontato la sua vita prima dell'Isola.

Chi è Artur Dainese, concorrente dell'Isola dei Famosi 2024 su Canale 5

Il meno votato tornerà in Italia. Secondo i sondaggi di ForumFree, è in testa Khady Gueye con il 36% delle preferenze degli utenti, seguita da Luce "Selen" Caponegro con il 29%, mentre Samuel Peron si trova al 22%. Peppe Di Napoli è ultimo con il 13% delle preferenze.

Giovedì sono sbarcati a Playa Espinada due nuovi concorrenti: l'attore Francesco Benigno e Daniele Radini Tedeschi, critico d'arte. Il loro arrivo ha rotto l'armonia del gruppo. Riusciranno a ristabilire l'equilibrio?

Spazio anche al ritorno di Greta Zuccarello, assente giovedì a causa della positività al Covid, insieme ad Aras Senol. La modella cercherà di riprendersi la leadership del gruppo ora detenuta da Edoardo Stoppa.

Nel corso della puntata, i quattro immuni - Alvina Verecondi Scortecci, Marina Suma, Matilde Brandi, Pietro Fanelli - si sfideranno in un duello faccia a faccia a Playa Palapa. Infine, ci saranno le nuove nomination.