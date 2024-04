Chi è Khady Gueye, modella senegalese dell'Isola dei famosi

Khady Gueye è una delle quattro concorrenti Nip che il pubblico de L'Isola dei Famosi ha conosciuto durante la prima puntata del reality show. La ragazza si è subito distinta per la sua sincerità, diventando immediatamente una delle preferite degli spettatori che commentano il programma su X. Scopriamo chi è Khady Gueye, eletta lo scorso ottobre Miss Italiana 2023.

Nata il 31 marzo 1997 in Senegal, la neo naufraga è una modella italiana che spazia dalla passerella al piccolo schermo. Cresciuta da quando aveva sei anni a Milano, ha manifestato sin da giovane un talento innato per la moda.

Khady Gueye: Modella e personaggio televisivo pronta per nuove avventure

Scoperta per la prima volta da un talent scout mentre era ancora minorenne, ha iniziato a lavorare come modella e fotomodella, costruendosi presto una solida reputazione nel settore. Tuttavia, Khady ha deciso di mettere temporaneamente in secondo piano la sua carriera per concentrarsi sugli studi, rispettando il desiderio del padre.

Khady Gueye: concorrente Nip dell'Isola

Dopo aver conseguito il diploma all'istituto tecnico per il turismo, Khady ha ripreso con determinazione la sua carriera nel mondo della moda. Grazie a servizi fotografici che l'hanno vista protagonista nell'intimo, nel make-up e nel beachwear, ha rapidamente guadagnato popolarità nel settore.

Nel 2021, la sua notorietà è ulteriormente cresciuta grazie alla partecipazione al programma televisivo Ex on the Beach Italia, dove ha affrontato sfide emotive e personali, mostrando al pubblico una parte autentica di sé stessa.

Khady Gueye

La partecipazione a L'Isola dei Famosi 2024, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, rappresenta un'altra pietra miliare nella sua carriera. Unendosi al gruppo dei "non famosi", la modella dimostra il suo spirito avventuroso e la sua determinazione nel mettersi alla prova in nuovi contesti.

Oltre alla sua carriera televisiva, Khady ha ottenuto un importante riconoscimento nel 2023 quando è stata incoronata Miss Italiana. Questo successo ha confermato la sua bellezza e il suo carisma sulla scena nazionale.

Khady Gueye ha mantenuto la sua vita privata riservata, mostrando una discrezione che ha alimentato solo speculazioni e pettegolezzi. Nonostante sia stata associata a nomi noti come quello del cantante Irama, ha sempre chiarito di non avere legami sentimentali con lui o con altri personaggi pubblici.