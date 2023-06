Isola dei Famosi 2023: Alvin annuncia ai naufraghi la morte di Silvio Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi ha rivoluzionato i palinsesti Mediaset, la puntata del 12 giugno de L'Isola dei famosi 2023 non è andata in onda. Alvin, l'inviato del programma in Honduras, ha informato i naufraghi di quanto stava accadendo in Italia e della sospensione della prevista semifinale.

Ieri sarebbe dovuta andare in onda la nona puntata del reality condotto da Ilary Blasi, la morte di Silvio Berlusconi e la decisione di Mediaset di cambiare la programmazione per dare spazio a dei programmi di approfondimento, ha spostato la messa in onda della trasmissione che sarà recuperata, presumibilmente, il prossimo lunedì.

Ieri Alvin ha comunicato ai naufraghi la decisione della produzione informandoli, contemporaneamente, della morte dell'ex Presidente del Consiglio. Non sono stati caricati video sul portale di Mediaset Infinity, la reazione dei naufraghi arriva grazie ad alcune foto pubblicate da Alvin sul suo profilo Instagram.

La più colpita dalla notizia è Helena Prestes che nelle prime puntate aveva chiesto notizie del fondatore di Mediaset, allora ricoverato in ospedale. "Vorrei fare una domanda sul fuori. Se si può volevo sapere se Silvio Berlusconi sta bene". Alla risposta positiva di Enrico Papi aveva replicato "Sono contenta"

In questi giorno non sta andando in onda neanche il daytime del reality, le ultime immagini arrivate dall'Honduras riguardavano l'ennesima discussione tra Helena Prestes e i il resto del gruppo, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.