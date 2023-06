Ilary Blasi svela il suo futuro all'Isola dei famosi: ecco cosa ha detto

Ilary Blasi è al timone de L'Isola dei Famosi per il terzo anno consecutivo. Il reality show si avvicina alla sua conclusione, ma è già sicuro che tornerà l'anno prossimo. Durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la presentatrice ha fatto un bilancio di questi tre anni e ha condiviso i suoi pensieri su Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, gli opinionisti di questa edizione.

Il futuro di Ilary Blasi rimane ancora incerto, e non è chiaro se sarà alla guida dell'Isola dei Famosi anche l'anno prossimo. Durante la sua intervista al settimanale, l'ex moglie di Totti ha preferito mantenere un certo grado di ambiguità riguardo a questa questione. Tuttavia, ha voluto raccontare come il suo stile di conduzione sia cambiato nel corso di questi tre anni.

"Quando ho iniziato, non sentivo L'Isola dei Famosi come un mio programma: era molto diverso da ciò che facevo prima. Ma ora mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato una differenza rispetto al primo anno: quando presenti un programma del genere, sei così immersa nelle cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la TV. Tuttavia, adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio qualche strafalcione, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Questo significa che mi sento a casa", ha detto la Blasy.

Sul suo futuro all'Isola dei famosi ha svelato: "Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti".

In queste settimane si è molto parlato di Enrico Papi, si è detto che l'esuberanza dell'opinionista dia molto fastidio ad Ilary. A questo proposito la Blasy ha detto: "A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. Enrico Papi viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fa fatica a trattenersi, ma lo fa in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladimir Luxuria è sempre sul pezzo in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia".

Su Alvin, storico inviato del programma, Ilary conerma il rapporto di amicizia e stima reciproca che li lega: "Ci conosciamo da tanti anni. Siamo sempre stati amici e abbiamo una confidenza tale che ci mandiamo a quel paese senza problemi. Infatti all'inizio si pensava che litigassimo davvero (a volte lo facciamo), ma c'è stima e rispetto, ci vogliamo bene. Posso permettermi di dirgli tutto, anche cose pesanti".

Sulla dichiarazione di amore con tanto di anello di Carlo Motta alla fidanzata e naufraga Helena Prestes, - che potete rivedere nella clip caricata su Mediaset Infinity - Ilary ha qualcosa da dire: "Come ho detto in studio, se uno mi avesse annunciato 'torno e ti faccio tante coccole'... per carità! Scherzi a parte, mi commuovono i concorrenti che hanno problemi con i genitori, che non parlano da tempo con loro. L'Isola ti mette a nudo, pareggia i conti. E questo è sempre bello".